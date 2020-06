Zweifel an Wirkung von 'Gute-Kita-Gesetz'

BERLIN (dpa-AFX) - Ein halbes Jahr nach Auszahlungsbeginn der Fördergelder aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz an die Länder ziehen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Deutsche Kinderschutzbund eine kritische Zwischenbilanz. "Bisher ist nicht zu erkennen, dass das Gesetz zu mehr Qualität in den Kitas führt", sagte Björn Köhler, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft, der Deutschen Presse-Agentur.

Eine Bewertung sei jedoch momentan wegen der Corona-Krise sehr schwierig, schränkte er ein. Die Gewerkschaft rechnet aber auch langfristig nicht damit, dass das Gesetz zu einer nachhaltigen Qualitätssteigerung führen werde. Dazu sei mehr qualifiziertes Personal notwendig. Ausbildung und laufende Kosten dafür würden aber durch das "Gute-Kita-Gesetz" nicht abgedeckt", sagte Köhler.

Der Deutsche Kinderschutzbund, selbst Träger vieler Kitas in Deutschland, nennt das Gesetz zwar eine "gute Initiative der Bundesregierung". Die Entscheidung vieler Bundesländer, die Gelder in Beitragssenkungen für die Eltern zu stecken, nannte Präsident Heinz Hilgers aber eine "falsche Prioritätensetzung".

Über das "Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung", wie es eigentlich heißt, bekommen die Bundesländer Fördergelder in Höhe von 5,5 Milliarden Euro. Finanziert werden können damit mehr Erzieherstellen, eine bessere Bezahlung des Personals, längere Öffnungszeiten oder die Neugestaltung von Räumen und Spielflächen. Das Geld kann auch in die Senkung von Kita-Gebühren gesteckt werden. Rund ein Drittel der Mittel verwenden die Länder dafür. Am 16. Dezember vergangenen Jahres hatte die Auszahlung an die Länder begonnen./jr/DP/zb