Zweite Corona-Welle trifft Wirtschaft empfindlich: Kursverluste in Frankfurt

Besorgte Gesichter am Parkett: Zu viele schlechte Nachrichten drücken heute auf den Dax. Besonders die Airlines geben nach, auch in New York. Aus Frankfurt berichtet Raphael Gensert.

