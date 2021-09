Zweiter Tag der UN-Generaldebatte in New York

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Reden unter anderem von Vertretern der Ukraine und Jordanien geht die jährliche Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York am Mittwoch (ab 15.00 Uhr MESZ) in ihren zweiten Tag. Zudem sind zahlreiche Nebenveranstaltungen geplant, unter anderem ein hochrangig besetzter Online-Gipfel zur gerechteren internationalen Verteilung von Impfstoffen, organisiert von US-Präsident Joe Biden.

Nachdem die Generaldebatte im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie hauptsächlich mit vorab aufgezeichneten Video-Reden abgelaufen war, sind in diesem Jahr viele Staats- und Regierungschefs wieder nach New York gereist, wenn auch mit deutlich kleineren Delegationen. Der Rest der Vertreter der 193 Mitgliedsstaaten nimmt online teil.

Für Deutschland soll am Freitag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen. Außenminister Heiko Maas ist bereits nach New York gereist und will am Mittwoch an zahlreichen Treffen teilnehmen - unter anderem zu den Konflikten in Afghanistan und Libyen./scb/cah/DP/zb