Zweites Transferfenster öffnet für Bundesligisten: 83 Tage Zeit

FRANKFURT (dpa-AFX) - An diesem Mittwoch öffnet für die deutschen Profifußball-Clubs das zweite Transferfenster. Bis zum 5. Oktober haben die Vereine nun 83 Tage Zeit, ihre Kader für die kommende Spielzeit 2020/21 zu verstärken. Die Spitzenclubs FC Bayern München (Leroy Sané), Borussia Dortmund (Thomas Meunier) und RB Leipzig (Benjamin Henrichs) haben ihre erste Verpflichtungen bereits getätigt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Wechselfenster in diesem Sommer wegen der Corona-Krise zweigeteilt. Zunächst war es am 1. Juli für einen Tag offen, um bereits vollzogene Transfers registrieren zu können. Nun folgt die zweite Phase.

Damit folgte der DFB-Vorstand einer Empfehlung des UEFA-Exekutivkomitees. Es hatte alle Mitgliedsverbände dazu aufgerufen, den 5. Oktober als gemeinsames Enddatum für das Sommer-Transferfenster zu bestimmen, weil die Frist für die Registrierung von Spielern für die Gruppenphase der Europapokale 2020/2021 auf den 6. Oktober festgelegt wurde. Der Bundesliga-Start ist für das Wochenende um den 18. September terminiert./pre/DP/zb