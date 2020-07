Zwermann: Globale Dollarschwäche als Risiko für die Märkte

Marktkenner Chris Zwermann, Zwermann Financial, analysiert im Interview mit Moderatorin Viola Grebe die Märkte und Charts. Was beim USD und dem CHF, beim DAX und beim Dow Jones, Silber sowie interessanten Einzelwerten gerade an Bewegung in den Charts ist, mehr dazu im vollständigen Interview.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008