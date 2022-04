Zwermann: Nasdaq 100 bei 17.000

Chris Zwermann, Zwermann Financial, blickt auf die charttechnische Verfassung von Nasdaq 100, S&P 500, DAX, FTSE 100, USD/JPY und BOX Inc. In welche Richtung sich die entsprechenden Charts in nächster Zeit weiter bewegen könnten, darüber spricht der Marktkenner im vollständigen Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008