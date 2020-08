Zwischenhoch führt zur Konsolidierung

Das Momentum vom Montag konnte heute direkt fortgesetzt werden. Bereits in der Vorbörse gab es eine Überschreitung des Monatshochs und damit weiteres Potenzial, doch diese Bewegung verlief sich bis zum Mittag wieder. Ein schwächerer Wall Street Start sorgte dann für eine tiefere Konsolidierung, die den DAX sämtliche Tagesgewinne kostete. Was war hierfür der Auslöser?

Auf die Rallye folgt die Konsolidierung

Schon der Start im DAX zeigte an, dass die Kauflust vom Montag weiterhin im Markt präsent ist. Mit einer weiteren Kurslücke eröffnete der DAX seinen Handel und zog weitere Kursgewinne nach sich. Diese schritten direkt weiter in die Zone von Ende Juli fort und markierten mit 13.221 Punkten am Vormittag ein neues Verlaufshoch. Diese liegt nun weniger als 100 Punkte unter dem Hoch vom Juli.

Auf diesem Niveau trat eine Konsolidierung in der ersten Handelsstunde ein, die auch mit den ifo-Daten 10.00 Uhr keine maßgebliche Änderung erlangte. Der ifo-Index selbst stieg leicht auf 92,6 Punkte und führt damit die Erholung fort, welche wir seit dem Mai gesehen haben. Das V-Reversal im Index ist in folgender Statistik abgebildet:

Darüber sprachen wir am Morgen mit unserem Händler an der LS-X:

Bis zur Eröffnung der Wall Street gab es dann jedoch keine weiteren Bewegungen. Eine enge Handelsspanne von 30 Punkten skizzierten den Markt, doch mit dem GAP-close im Dow Jones kam auch im DAX neuer Druck auf. Er führte zum Fall auf des gestrige Schlusskursniveau und damit auch zu einem GAP-close im DAX.

Davon erholte sich der DAX nicht mehr, so dass am Handelsende XETRA ein Minus von 5 Punkten und folgende Eckdaten blieben:

Eröffnung 13.136,77PKT Tageshoch 13.221,82PKT Tagestief 13.060,87PKT Vortageskurs 13.066,54PKT

Hintergrund war das überraschend schwache US-Verbrauchervertrauen. Es sank im August um 6,9 Punkte auf 84,8 Zähler und nahm damit etwas Wind aus den Segeln all derjenigen Anleger, die auf eine schnelle Wirtschaftserholung spekulierten.

Der Intraday-Chart mit dem Verlaufshoch ist hier noch einmal explizit dargestellt:

Nachbörslich gab es hier keine Erholung, doch die 13.000er-Marke ist nicht unterschritten worden.

Welche Aktien vollzogen im DAX die größten Bewegungen?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Mit Abstand der größte Gewinner war MTU Aero Engines. Hier konnte die Erholung von gestern noch einmal fortgesetzt werden. Schwach waren hingegen die Automobilwerte wie Daimler, da eine konjunkturelle Schwäche in den USA eine direkte Indikation auf die Autobranche signalisiert.

Ebenfalls schwach war der DAX-Aufsteiger Delivery Hero. Dennoch hat diese Aktie auf Sicht von einem Jahr 110 Prozent Performance erreicht. Ein Kursniveau somit, von dem aus eine Konsolidierung durchaus vertretbar ist.

Alle weiteren Werte aus der Top & Flop-Liste zeigt das Ranking entsprechend als Tabelle auf:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Im skizzierten Aufwärtstrend konnte sich der DAX weiter halten und zwischenzeitlich in die Nähe des Vormonatshochs zu gelangen. Auch wenn per Saldo die Tageskerze nahezu unverändert war, scheint die Lage weiterhin positiv interpretierbar:

Ob die aktuelle Schwäche an der Wall Street nur ein Zwischenstopp darstellt oder sich mittelfristig hier ein Top bildet, ist das Hauptthema unter Tradern. Ebenso wie die nachlassende Dynamik im Nasdaq.

Wie sich dies am Morgen auf die DAX-Eröffnung auswirkt und ob die 13.000er-Marke weiterhin vertreidigt werden kann, skizzieren wir gerne vor dem morgigen Start des DAX-Handels im nächsten Interview.

