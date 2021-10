Zynga eröffnet Vorregistrierung für FarmVille 3

Der Reveal-Trailer enthüllt reichhaltige und umfangreiche Inhalte, die die Fantasie von FarmVille -Spielern auf der ganzen Welt anregen



FarmVille

Mehr als 150 Tierrassen zum Sammeln, Züchten und Pflegen und eine vielfältige Auswahl an Knechten, die dir beim Aufbau und der Personalisierung deiner eigenen einzigartigen Farm helfen





FarmVille 3 wird auf iOS- und Android-Mobilgeräten sowie auf M1-Macs zum Download zur Verfügung stehen



Zynga Inc. (Nasdaq:ZNGA), ein weltweit führender Anbieter interaktiver Unterhaltung und Schöpfer der beliebten FarmVille-Franchise, gab heute bekannt, dass es die Vorregistrierung für seinen kommenden Titel FarmVille 3 eröffnet hat. Das Social Game zur Landwirtschaftssimulation wird zum Start auf iOS- und Android-Geräten weltweit sowie auf mit M1 ausgestatteten Apple-Laptop- und -Desktop-Geräten verfügbar sein. Zynga hat auch den Enthüllungs-Trailer des Spiels veröffentlicht, in dem die bei den Fans beliebte Landarbeiterin Marie, brandneue Charaktere und entzückende Tiere vorgestellt werden, die alle auf die Spieler in FarmVille 3 warten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211006005017/de/

Zynga Opens Pre-Registration for FarmVille 3 (Graphic: Business Wire)

„Vor zwölf Jahren ist FarmVille in die Gaming-Szene eingestiegen und hat eine treue Fangemeinde geschaffen, die weltweit über 700 Millionen Installationen für die FarmVille-Serie angezogen hat“, sagte Bernard Kim, President of Publishing bei Zynga. „Heute freuen wir uns, die Vorregistrierung für FarmVille 3 zu eröffnen. Das Spiel wurde einzigartig entwickelt, um die Fantasie vieler Spieler zu fesseln, die FarmVille in den letzten zehn Jahren genossen haben, sowie die Begeisterung einer neuen Generation von Spielern.“

FarmVille 3 wird über 150 Tierrassen zeigen, von Hühnern und Kühen bis hin zu exotischen neuen Haustieren wie freundlichen Tigern und flauschigen Alpakas. Spieler können Tierbabys adoptieren, pflegen und aufziehen, darunter liebenswerte Küken, Lämmer, Ferkel und viele weitere entzückende Kreaturen. Für ihre Erziehungsbemühungen werden die Spieler mit einzigartigen Farmgegenständen belohnt, die ihnen auf ihrer Reise helfen.

Zur Franchise zurückgekehrt ist die Lieblingsfigur der Fans, Marie, die sowohl die FarmVille-Community als auch neue Spieler anleiten und begrüßen wird, die zum ersten Mal Land bebauen möchten. Marie wird von einer Besetzung von mehr als 30 verschiedenen Knechten begleitet. Jeder Charakter wird mit praktischen Fähigkeiten wie Backen, Angeln, Holzfäller und Handwerk ausgestattet, um den Spielern auf ihrer Reise zum Bau von Farmen zu helfen.

Auch das Wetter ist ein Game Changer! Bei Regen oder Sonnenschein können die Spieler die Wettervorhersage im Spiel überprüfen und sie zu ihrem Vorteil nutzen, um den Ertrag ihrer nächsten Ernte oder Angeltour zu steigern.

Spieler können sich jetzt vorregistrieren, um über die neuesten Nachrichten zu FarmVille 3 auf dem Laufenden zu bleiben und zu den Ersten zu gehören, die benachrichtigt werden, wenn das Spiel offiziell veröffentlicht wird. In den ersten zwei Wochen nach der vollständigen weltweiten Veröffentlichung erhalten Spieler, die das Spiel herunterladen, ein spezielles Starter-Kit mit interaktiven Willkommensfunktionen wie dekorativen Elementen und dem „Early-Bird-Profilbild“, die Spielern helfen sollen, ihr Landgehöft im Spiel zu personalisieren.

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Mit einer gewaltigen globalen Präsenz in mehr als 175 Ländern und Regionen verfügt Zynga über ein vielseitiges Portfolio mit beliebten Spiellizenzen, die mehr als vier Milliarden Male auf Mobilgeräte heruntergeladen wurden, darunter beispielsweise CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ und Zynga Poker™. Mit Chartboost, einer führenden mobilen Werbe- und Monetarisierungsplattform, hat Zynga eine branchenführende Plattform der nächsten Generation mit der Fähigkeit zur Optimierung von programmatischer Werbung und entsprechenden Erträgen in großem Maßstab. Zynga wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Über FarmVille

FarmVille wurde 2009 auf Facebook gestartet und brachte eine Social-Gaming-Franchise hervor, dieüber 700 Millionen Installationen weltweit auf Facebook, im Web und auf mobilen Plattformen verzeichnet hat. Mit dem Angebot an die Spieler, virtuelle Früchte anzubauen und digitale Farmen zu errichten, beides in Echtzeit, hat FarmVilleseine Fans in FarmVille 2, FarmVille 2: Country Escape und FarmVille 2: Tropic Escape unterhalten. FarmVille 3, ein Spielentwickelt von Zynga Helsinki, zielt darauf ab, das klassische Farmbau-Genre neu zu erfinden und die moderne Mechanik des mobilen Spielens zu demonstrieren.

