Zynga gibt Finanzergebnisse des dritten Quartals 2021 bekannt

Ergebnisse übertreffen die Prognose mit Rekordumsatz und -bestellungen im 3. Quartal

Anhebung der Prognose bei Umsatz, Bestellungen und Rentabilität für das Gesamtjahr 2021

Zynga ist auf Kurs, 2021 mit der bisher besten jahresumsatzleistung und der größten Kundschaft in der Geschichte des Unternehmens abzuschließen

Mehrere Wachstumskatalysatoren im Einsatz zur Förderung der laufenden Expansion im Jahr 2022 und darüber hinaus

Das Unternehmen Zynga Inc. (Nasdaq:ZNGA) hat heute seine Geschäftsergebnisse für das am 30. September zu Ende gegangene 3. Quartal des Jahres 2021 mit der Veröffentlichung des Quartalsergebnisberichts der Geschäftsleitung für das dritte Quartal 2021 auf seiner Investor-Relations-Website herausgegeben. Bitte beachten Sie den beigefügten Quartalsergebnisbericht oder gehen Sie auf http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211109006287/de/

„Wir haben starke Quartalsergebnisse erzielt, die die Prognosen übertreffen. Dazu gehören Rekorde bei Umsatz und Bestellungen im 3. Quartal, die hauptsächlich auf ein weiteres herausragendes Quartal des Hyper-Casual-Portfolios von Rollic zurückzuführen sind“, sagt Frank Gibeau, Chief Executive Officer von Zynga. „Heute heben wir unsere Prognose für das Gesamtjahr 2021 an und befinden uns auf Kurs, das Jahr mit der bisher besten Jahresumsatzleistung und der größten Kundschaft im Handy-Bereich in der Unternehmensgeschichte von Zynga abzuschließen. Wir sind für das Jahr 2022 und darüber hinaus mit mehreren Wachstumskatalysatoren zur Förderung unserer laufenden Expansion gut aufgestellt.“

Die Geschäftsleitung von Zynga wird außerdem heute um 14:00 Uhr Pacific Time (17:00 Uhr Eastern Time) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des Unternehmens zu besprechen. Während der Telefonkonferenz können Fragen gestellt werden, und Zynga wird auf so viele Fragen wie möglich antworten.

Die Telefonkonferenz ist über die Website http://investor.zynga.com – wo nach der Telefonkonferenz auch eine Aufzeichnung verfügbar sein wird – oder über die unten stehende Einwahlnummer zugänglich.

Gebührenfreie Einwahlnummer: (800) 537 0745

Internationale Einwahlnummer: (253) 237 1142

Konferenz-ID: 7239807

Anlegerpflege: Rebecca Lau

Investors@zynga.com

Medienarbeit: Kenny Johnston

Press@zynga.com