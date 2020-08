Zynga gibt Finanzergebnisse für zweites Quartal 2020 bekannt

Zynga meldet höchste Quartalsumsätze und Buchungen seiner Geschichte

Generiert besten vierteljährlichen operativen Cashflow seit mehr als acht Jahren

Erhöht Umsatz- und Buchungsrichtlinien für Gesamtjahr 2020

Zynga Inc. (Nasdaq:ZNGA) hat heute mit der Veröffentlichung des vierteljährlichen Gewinnberichts des Managements für das zweite Quartal 2020 auf seiner Investor-Relations-Website seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2020 endete, bekannt gegeben. Bitte beachten Sie den beigefügten Quartalsgewinnbrief oder besuchen Sie http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results, um Zugang zu diesem Brief zu erhalten.

„Wir haben im zweiten Quartal hervorragende Ergebnisse erzielt, unsere höchsten Quartalsumsätze und Buchungen eingefahren und den besten vierteljährlichen operativen Cashflow von Zynga seit mehr als acht Jahren erzielt. Wir haben auch unsere transformatorische Übernahme von Peak vollzogen und gehen nun mit acht ewigen Franchise-Unternehmen in das dritte Quartal, wodurch wir unsere Grundlage für Live-Dienstleistungen erheblich erweitern“, sagte Frank Gibeau, Chief Executive Officer von Zynga. „Darüber hinaus haben wir eine Vereinbarung über die Übernahme des in Istanbul ansässigen Unternehmens Rollic getroffen, das ein Portfolio beliebter Hyper-Casual-Spiele in einer der größten und am schnellsten wachsenden Kategorien von Handygames entwickelt und herausgibt.“

Die Unternehmensleitung von Zynga wird außerdem um 14:00 Uhr Pacific Time (17:00 Uhr Eastern Time) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des Unternehmens zu besprechen. Während der Telefonkonferenz können Fragen gestellt werden, und Zynga wird auf so viele Fragen wie möglich antworten.

Die Telefonkonferenz ist unter http://investor.zynga.com zugänglich, eine Aufzeichnung wird nach der Telefonkonferenz über die Website oder über die untenstehende Telefonkonferenz-Einwahlnummer verfügbar sein.



Gebührenfreie Einwahlnummer: (800) 537 0745



Internationale Einwahlnummer: (253) 237 1142



Konferenz-ID: 5769759



Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute hat mehr als eine Milliarde Menschen Franchises von Zynga gespielt, darunter CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ und Zynga Poker™. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und Mobilgeräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf Prognosen für die Einnahmen und Buchungen und die Übernahme von Rollic für das Gesamtjahr 2020 beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie „Aussicht“, „prognostiziert“, „geplant“, „beabsichtigen“, „wird“, „davon ausgehen“, „glauben“, „Ziel“, „erwarten“ sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Das Erreichen oder der Erfolg der Angelegenheiten, auf die sich solche vorausschauenden Aussagen beziehen, ist mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf den Informationen beruhen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind oder werden ausführlicher in unseren öffentlichen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) beschrieben, von denen Kopien auf unserer Website für Investorenbeziehungen unter http://investor.zynga.com oder auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov erhältlich sind.

Anmerkung des Verfassers

Um B-Rollenmaterial von Zynga und Schlüsselgrafiken für die Spiele herunterzuladen, besuchen Sie bitte: https://bit.ly/ZyngaQ22020

Anlegerbeziehungen:

Rebecca Lau

Investors@zynga.com



Presse:

Sarah Ross

Sarah@zynga.com