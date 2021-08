Zynga gibt Finanzergebnisse für zweites Quartal 2021 bekannt

Vorlage starker, die Prognose übersteigender Q2-Ergebnisse mit Quartals-Werbeeinnahmen und -Buchungen in Rekordhöhe



Operativer Cashflow in Rekordhöhe von 161 Mio. USD erzielt, ein Anstieg um 11 % im Vergleich zum Vorjahr



Abschluss der Übernahme von Chartboost, einer führenden Plattform für mobile Werbung und Monetarisierung



Bekanntgabe der Vereinbarung zur Übernahme des in China ansässigen StarLark, dem Entwickler von Golf Rival



Zynga Inc. (Nasdaq:ZNGA) hat heute mit der Veröffentlichung des vierteljährlichen Gewinnberichts des Managements für das zweite Quartal 2021 auf seiner Investor-Relations-Website seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr, das am 30. Juni 2021 endete, bekannt gegeben. Bitte beachten Sie den beigefügten Ergebnisbericht oder besuchen Sie http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results.

„Wir haben ein starkes erstes Halbjahr 2021 abgeschlossen und Q2-Ergebnisse erzielt, die unsere Prognose übersteigen, einschließlich Einnahmen, Buchungen und operativem Cashflow in Rekordhöhe in Q2. Unsere mehrjährige Strategie, unsere Live-Dienste auszubauen, neue Spiele auf den Markt zu bringen und in die globale Expansion zu investieren, positioniert Zynga weiterhin für Wachstum“, so Frank Gibeau, Chief Executive Officer von Zynga. „Heute freuen wir uns, das Chartboost-Team offiziell bei Zynga willkommen zu heißen und eine Vereinbarung zur Übernahme des in China ansässigen StarLark bekanntzugeben – den talentierten Entwicklern hinter dem erfolgreichen Mobil-Franchise Golf Rival.“

Die Unternehmensleitung von Zynga wird außerdem um 14:00 Uhr Pacific Time (17:00 Uhr Eastern Time) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des Unternehmens zu besprechen. Während der Telefonkonferenz können Fragen gestellt werden, und Zynga wird auf so viele Fragen wie möglich antworten.

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Mit einer gewaltigen globalen Präsenz in mehr als 175 Ländern und Regionen verfügt Zynga über ein vielseitiges Portfolio mit beliebten Spiellizenzen, die mehr als vier Milliarden Male auf Mobilgeräte heruntergeladen wurden, darunter beispielsweise CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ und Zynga Poker™. Mit Chartboost, einer führenden mobilen Werbe- und Monetarisierungsplattform, hat Zynga eine branchenführende Plattform der nächsten Generation mit der Fähigkeit zur Optimierung von programmatischer Werbung und entsprechenden Erträgen in großem Maßstab. Zynga wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich der Aussagen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: Zyngas aktuelle und zukünftige Aktivitäten und Initiativen, einschließlich des Potenzials für zukünftiges Wachstum in unserem Geschäft; die Fähigkeit, die beabsichtigten Vorteile der Übernahme von Chartboost, Inc. („Chartboost“) zu erzielen, unsere Prognosen bezüglich der zukünftigen finanziellen und betrieblichen Leistung und unsere Fähigkeit, in der globalen Werbebranche effektiv zu konkurrieren; und die geplante Übernahme von Beijing StarLark Technology Co., Ltd. („StarLark)“, dem Mobilspiel-Franchise Golf Rival und verwandten anderen Spielen, geistigem Eigentum, Geschäftsunterlagen und spezifizierten anderen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, wozu unsere Fähigkeit gehört, die beabsichtigten Vorteile der Übernahme zu erzielen und die Plattform und Fähigkeiten von Zynga zu nutzen, um das Wachstum weiter voranzutreiben. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie „prognostiziert“, „geplant“, „beabsichtigen“, „wird“, „davon ausgehen“, „glauben“, „Ziel“, „erwarten“ sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse und geben die aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung wieder. Das Erreichen oder der Erfolg der von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abgedeckten Angelegenheiten ist mit erheblichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, und unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den vorhergesagten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf den Informationen beruhen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren. Zu den Faktoren, die zu abweichenden Ergebnissen führen können, gehört Folgendes: unsere Fähigkeit, Chartboost effektiv zu integrieren und die erwarteten Vorteile der Transaktion zu erzielen; die Auswirkungen der Übernahme auf die Geschäfts- und Betriebsergebnisse von Zynga und Chartboost sowie unsere Fähigkeit, Beziehungen zu Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten; die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss der StarLark-Transaktion und unsere Fähigkeit, die Transaktion rechtzeitig abzuschließen; unsere Fähigkeit, StarLark effektv zu integrieren und die erwarteten Vorteile der Übernahme von StarLark und der damit verbundenen Transaktionen zu erzielen; Risiken von Rechtsstreitigkeiten und/oder aufsichtsrechtlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit diesen Transaktionen; und unsere Fähigkeit, in den Branchen für mobile Werbung und mobile Spiele effektiv zu konkurrieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sowie zusätzliche Faktoren, die zu Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse führen können, sind jetzt oder in Zukunft detaillierter in unseren öffentlichen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (kurz „SEC“, die US-Börsenaufsichtsbehörde) beschrieben. Kopien hiervon können Sie über unsere Website für Anlegerpflege unter http://investor.zynga.com oder die Website der SEC unter www.sec.gov beziehen.

Anmerkung der Redaktion:

Um B-Rollenmaterial von Zynga und Schlüsselgrafiken für die Spiele herunterzuladen, besuchen Sie bitte: https://bit.ly/ZyngaQ22021

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

