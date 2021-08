Spezielles wiederkehrendes Event bestellt Clubkameraden auf eine neue interaktive Karte ein, wo Spieler sich zusammentun können, um Gefahren zu überstehen und seltene magische Artefakte zu entdecken

Heute gab Zynga Inc. (Nasdaq:ZNGA), ein weltweit führendes Unternehmen für interaktive Unterhaltung, bekannt, dass sein Match-3-Spiel für Mobilgeräte Harry Potter: Puzzles & Spells, das erste In-Game-Event der Club-Challenge-Serie lanciert hat. Die ab sofort für Spieler weltweit verfügbare erste Eventserie, die wiederkehrend und zeitlich begrenzt ist, fordert Spielerclubs dazu heraus, in den verbotenen Wald einzutreten, um eine neue interaktive Karte, die voller versteckter Hindernisse, spezieller Begegnungen und Belohnungen ist, zu erkunden und zu bewältigen.

Magical Match-3 mobile game, Harry Potter: Puzzles & Spells, releases 'Club Challenge' event in-game. (Graphic: Business Wire)

Ab Spieler-Level 55 führt die Club Challenge einen neuen, separaten interaktiven Weg für die Soloreise des Spiels ein, die ein exklusives und unabhängiges System für Punkte, Belohnungen und „Leben“ in jedem Event bietet. Jedes Event der Club Challenge, das jeweils bis zu drei Wochen dauern kann, führt die Spieler an einen einzigartigen, interaktiven Ort auf der Karte, an dem Rätsel zu lösen sind, um fortzufahren. Spieler sammeln für jedes gelöste Rätsel Punkte und erhalten drei Chancen pro Tag, die speziell an die Club Challenge in Harry Potter: Puzzles & Spells gebunden sind. Während Clubkameraden bei der Navigation der labyrinthischen Karte zusammenarbeiten, stoßen sie sowohl auf Fallen als auch auf Belohnungen und sammeln dabei Punkte, die zum Ranking ihres Clubs beitragen.

Für das erste Event der Club Challenge verlassen die Spieler die Sicherheit von Hogwarts und betreten den geheimnisvollen und oft gefährlichen verbotenen Wald. Während Clubkameraden den mythischen Wald erkunden, entdecken sie seltene, aber verehrte Artefakte der Zauberwelt, wie den begehrten Hauspokal oder das Schwert des Gryffindor, um Zugang zum letzten Rätsel zu erhalten. Im letzten Showdown müssen sich die Spieler zusammentun, um einige der bösartigsten Kreaturen des Waldes zu besiegen, darunter der Bergtroll und der Ungarische Hornschwanz, oder der von Ron verhasste Feind, Aragog.

„Mit Elementen von sozialer Kooperation, Strategie, und einem magischen Spielablauf kombiniert mit ikonischen Zaubersprüchen und Schokofröschen, bietet Harry Potter: Puzzles & Spells eine robuste Match-3-Erfahrung wie kein anderes Spiel“, sagte Yaron Leyvand, Executive Vice President für den Bereich Spiele bei Zynga. „Das Club-Challenge-Event bringt eine Mischung aus Spannung, Geheimnis und Freundschaft mit sich, die im Zentrum der Harry-Potter-Serien stehen, und erlaubt es Spielern, mit Clubkameraden auf sinnvolle Art zusammenzuarbeiten.“

In Harry Potter: Puzzles & Spells gehen die Spieler ein Match-3-Abenteuer ein, in dem es von Zaubersprüchen, humorvollen Episoden, Farben und Charakteren der Harry-Potter-Serie nur so wimmelt. Mit dem Soundtrack und den Voiceover-Aufnahmen aus den originalen Harry-Potter-Filmen verfolgen die Fans eine authentische, mobile Neuerzählung von Harry Potters Reise durch die Zauberwelt nach. Indem sie sich, je weiter sie vorankommen, Zaubersprüche und spezielle Boni verdienen, lösen die Spieler Match-3-Puzzles, die mit springenden Schokoladefröschen, mit flatternden Schlüsseln mit Flügeln, mit kämpfenden Zauber-Schachfiguren und weiteren Hindernissen und Gegenständen versehen sind. Im Geiste der Kameradschaft und des freundschaftlichen Wettbewerbs in Hogwarts können die Spieler mit anderen Fans in Clubs eintreten oder diese gründen, um Kontakte zu knüpfen, gemeinsam an Rätselstrategien zu arbeiten, Erfahrungen auszutauschen und in exklusiven Club-Events um Preise zu wetteifern.

Harry Potter: Puzzles & Spells ist auf iOS- und Android-Geräten weltweit sowie auf Amazon Kindle und Facebook spielbar. Um weitere Informationen zu erhalten und sich mit anderen Fans zu vernetzen, folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter, und besuchen Sie die Website des Spiels unter www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

Über Zynga

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Mit einer gewaltigen globalen Präsenz in mehr als 175 Ländern und Regionen verfügt Zynga über ein vielseitiges Portfolio mit beliebten Spiellizenzen, die mehr als vier Milliarden Male auf Mobilgeräte heruntergeladen wurden, darunter beispielsweise CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ und Zynga Poker™. Mit Chartboost, einer führenden mobilen Werbe- und Monetarisierungsplattform, hat Zynga eine branchenführende Plattform der nächsten Generation mit der Fähigkeit zur Optimierung von programmatischer Werbung und entsprechenden Erträgen in großem Maßstab. Zynga wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Über Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, eine Geschäftseinheit von Warner Bros. Home Entertainment, Inc., ist ein erstklassiger, weltweit tätiger Publisher, Entwickler, Lizenzgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsangeboten auf sämtlichen Plattformen, darunter Konsolen-, Handheld-, Handy- und PC-Spiele, die sowohl intern als auch von Dritten entwickelt wurden. Zusätzliche Informationen über Warner Bros. Games finden Sie unter https://www.wbgames.com/.

Über Portkey Games

Portkey Games von Warner Bros. Interactive Entertainment ist das Spiele-Label, das sich der Schaffung von neuen Erlebnissen in der Zauberwelt auf Mobilgeräten und in Videospielen widmet, bei denen die Spieler in den Mittelpunkt ihrer eigenen, von den Originalgeschichten von J.K. Rowling inspirierten Abenteuer rücken. Portkey Games bietet den Spielern Gelegenheit, ihre eigenen Entscheidungen hinsichtlich des Spielablaufs zu treffen und mit den Schauplätzen der Zauberwelt auf neue und einzigartige Weise in Verbindung zu treten. Das Label wurde entwickelt, um Spielern und Fans neue Spielerlebnisse zu bieten, die ihnen erlauben, direkt in die Magie der Zauberwelt einzutauchen, wo sie ihre eigene zauberhafte Geschichte schreiben können.

ZAUBERWELT, HARRY POTTER Verlagsrechte © J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, ZAUBERWELT und Figuren, Namen sowie damit verbundene Markenzeichen aus HARRY POTTER: © und ™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Alle Rechte vorbehalten.

WB SHIELD: ™ und © Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, u. a. im Zusammenhang mit dem Namen, dem Veröffentlichungszeitplan und Einzelheiten zum Spielablauf, und einem zeitlich begrenzten Event in Harry Potter: Puzzles & Spells beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie „Aussicht“, „prognostiziert“, „geplant“, „beabsichtigen“, „wird“, „davon ausgehen“, „glauben“, „Ziel“, „erwarten“ sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Das Erreichen oder der Erfolg der Angelegenheiten, auf die sich solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, ist mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf den Informationen beruhen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind oder werden ausführlicher in unseren öffentlichen Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben, von denen Kopien auf unserer Investor-Relations-Website unter http://investor.zynga.com oder auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov erhältlich sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

