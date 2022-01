Zyxel Communications schließt sich in Projekten, die auf Breitbandtransformation ausgerichtet sind, der Open Networking Foundation an

Zyxel Communications ist nun ein Mitglied der Open Networking Foundation (ONF), einer gemeinnützigen Arbeitsgemeinschaft von Betreibern, welche die Transformation der Infrastruktur für Zugangs- und Edge-Netzwerke vorantreibt.

Zyxel wird sich an zwei laufenden Projekten der ONF beteiligen: VOLTHA und SEBA. VOLTHA ist ein Open-Source-Projekt, in dessen Rahmen eine Hardware-Abstraktion für Ausrüstung für Breitbandzugang erstellt wird. Unterstützt wird dabei das Prinzip von anbieterübergreifendem, disaggregiertem Breitbandzugang für zentrale Niederlassungen.

VOLTHA ist ein das Zugangsnetz betreffender Bestandteil von SEBA, einer schlanken Plattform, die auf einer Variante von R-CORD aufbaut. SEBA unterstützt eine Vielzahl von virtualisierten Zugangstechnologien am Rand des Anbieternetzes, darunter PON und G.Fast.

Über die Mitgliedschaft bei der ONF wird Zyxel dazu beitragen, anderen Mitgliedern White-Box-Hardware auf dem neuesten Stand der Technik sowie Know-how in Bezug auf Fertigung und Produktion anzubieten, die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft zu fördern und einfach einzusetzende Hardware- und Softwarelösungen für die Provider auf der ganzen Welt bereitzustellen.

„Durch die Aufnahme der Telekommunikationsexperten von Zyxel in den Kreis der ONF werden wir die Probleme am Netzwerkrand besser lösen können. Wir sind bereit, uns an die Arbeit zu machen“, so Timon Sloane, Vorstand des Bereichs Marketing und Ökosystem bei der ONF.

„Die Arbeit der ONF zur Verbesserung von Breitbandtechnologien am Netzwerkrand ist heute wichtiger denn je“, sagte James Harris, Vorstand und Geschäftsführer von Zyxel Communications in EMEA. „Es ist uns eine Ehre, der Stiftung beizutreten und diese Fortschritte Entwicklern rund um die Welt zur Verfügung zu stellen.“

Weitere Informationen über die ONF finden Sie hier: https://opennetworking.org/

