Zyxel Communications veröffentlicht neuen WLAN-6-Router mit Mesh-Funktionen

Zyxel Communications hat seinen Premium-WLAN-6-Router EX5501 mit Mesh-Funktionen auf den Markt gebracht, der es Serviceanbietern ermöglicht, ihren Kunden auf einfache Weise Glasfaserdienste anzubieten.

Der EX5501 von Zyxel hilft Serviceanbietern, die Nachfrage der Verbraucher nach konsistentem, schnellem Internet zu jeder Zeit und an jedem Ort besser zu erfüllen. Der EX5501 wurde mit integrierten Verwaltungsfunktionen entwickelt und ist mit Zyxels benutzerfreundlicher MPro Mesh®-App kompatibel. Der EX5501 wird Endbenutzer mit einem verbesserten, totzonenfreien WLAN-Erlebnis zufriedenstellen. EX5501 zeigt bereits starke Anwendungsfälle bei Zyxel-Kunden in der gesamten EMEA-Region und insbesondere in Skandinavien.

„Mit den Erwartungen der Verbraucher an eine flächendeckende Erfahrung ist Zyxel bestrebt, Serviceanbietern die Lösungen anzubieten, die sie benötigen, um diese Kundenanforderungen zu erfüllen“, sagte Karsten Gewecke, Senior Vice President, Head of EMEA Regional Business Unit bei Zyxel Communications. „Mit jedem neuen Angebot der Mesh WiFi 6-Familie möchten wir unsere Kunden wettbewerbsfähiger machen und ein hervorragendes Benutzererlebnis bieten.“

Mit dem EX5501 von Zyxel können Serviceanbieter Glasfaserdienste mit ultimativer WLAN-Leistung und erstklassigen WLAN-6-Mesh-Funktionen erweitern. Dienstanbieter können optionale Zusatzdienste, wie Cybersicherheit und WLAN-Analyse, anbieten, um eine individualisierbare Benutzererfahrung zu ermöglichen.

Teilnehmer des diesjährigen Broadband World Forum (BBWF) können sich die Lösung präsentieren lassen. Die Show findet vom 13. bis 14. Oktober im RAI in Amsterdam statt. Der interaktive Stand von Zyxel Communications wird in Halle 8, Platz C11 zu finden sein.

Über Zyxel Communications

Zyxel liefert technische Innovationen und vernetzt die Welt seit mehr als 30 Jahren mit dem Internet. Ganz gleich, ob der Zugang über feste oder mobile Breitbandlösungen hergestellt werden soll, Zyxel bietet ein umfassendes und flexibles Produktportfolio, mit dem Anbieter dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus sind.

