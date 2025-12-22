Die besten Wechselangebote zum Jahresstart 2026

Attraktive Wechselangebote für Anleger

Der Jahresanfang bietet dir eine gute Gelegenheit, Deine Finanzprodukte zu überprüfen. Viele Banken und Broker werben in dieser Phase mit befristeten Prämien und Sonderzinsen. Im folgenden Überblick findest du aktuelle Wechselangebote für Depots, Girokonten, Tagesgeld und Krypto, die zum Jahresstart 2026 besonders relevant sind.

Die besten Angebote auf einen Blick

Girokonten: Consorsbank* (bis zu 250 €), comdirect* (75 € + Tagesgeld)

Krypto: BISON* (20 € Bonus in Bitcoin)

Depots & Broker: Zum Jahresstart gezielt wechseln

Ein Depotwechsel kann sich aus unterschiedlichen Gründen anbieten – etwa, wenn Kosten, Funktionsumfang oder das Angebot des bisherigen Brokers nicht mehr optimal zu deinen Ansprüchen passen. Zum Jahresstart kommen häufig zusätzliche Wechselanreize wie Prämien oder verbesserte Konditionen hinzu, die den Schritt zu einem neuen Anbieter besonders attraktiv machen können.

comdirect Depot

Die comdirect richtet sich mit ihrem Angebot vor allem an Anleger, die langfristig investieren möchten. Zum Jahresstart erhältst du eine 100 € Prämie sowie 12 Monate lang kostenlose ETF- und Wertpapier-Sparpläne. Ergänzt wird das Angebot durch rund 2.100 sparplanfähige ETFs, flexible Sparraten und eine gute Integration mit Giro- und Tagesgeldkonto – attraktiv für Anleger, die Banking und Geldanlage bei einem etablierten Broker bündeln möchten.

Traders Place Depot

Traders Place kombiniert einen 100 € Bonus in ETFs mit 1,75 % Zinsen auf das Verrechnungskonto. Das Angebot ist zeitlich befristet und eignet sich besonders für Anleger, die ihr Kapital zwischenzeitlich verzinst parken möchten.

Trade Republic Depot

Trade Republic setzt auf einen aufmerksamkeitsstarken Bonus: Eine Gratisaktie mit einem möglichen Wert von bis zu 500 €. Voraussetzung sind eine Einzahlung sowie mehrere Investments. Zusätzlich bietet der Broker aktuell 2 % Zinsen auf das Girokonto.

Depot-Wechselangebote im Vergleich

Anbieter Prämie / Bonus Zusatzvorteil comdirect* 100 € Kostenlose Sparpläne (12 Monate) Traders Place* 100 € ETF-Bonus 1,75 % Guthabenzinsen Trade Republic* Gratisaktie** (bis 500 € möglich) 2 % Girokonto-Zinsen

Girokonten: Prämien für aktive Kontonutzer

Auch beim Girokonto lohnt sich ein Blick auf Wechselangebote – vor allem dann, wenn du Dein Konto aktiv nutzt und einen regelmäßigen Geldeingang hast. Einige Banken honorieren genau das mit attraktiven Prämien.

Consorsbank Girokonto

Die Consorsbank bietet beim Girokonto eine Wechselprämie von bis zu 250 €, die an mehrere Bedingungen geknüpft ist – darunter regelmäßiger Geldeingang, die Eröffnung eines Depots und ein ETF-Sparplan. Die Auszahlung erfolgt gestaffelt, das Girokonto ist bei ausreichendem Geldeingang kostenlos.

comdirect Girokonto

Bei der comdirect erhältst du eine Girokonto-Prämie von 75 € sowie Zugang zu einem Tagesgeldkonto mit attraktivem Zinssatz (aktuell bis zu 1,75 %). Die Bedingungen sind vergleichsweise unkompliziert und setzen vor allem auf regelmäßigen Geldeingang. Das Angebot richtet sich an Anleger, die Girokonto, Tagesgeld und Depot bei einem etablierten Broker bündeln möchten

Girokonto-Angebote im Vergleich

Anbieter Prämie Zusatzleistung Consorsbank* bis zu 250 € Depot / ETF-Sparplan comdirect* 75 € Tagesgeld 1,75 %

Tagesgeld: Hohe Zinsen zum Jahresstart nutzen

Tagesgeldkonten eignen sich als flexible Reserve oder als Zwischenlösung vor Investitionen. Zum Jahresstart 2026 bieten mehrere Banken überdurchschnittliche Willkommenszinsen, meist für einen begrenzten Zeitraum.

Advanzia Bank

Die Advanzia Bank zahlt Neukunden aktuell 3,09 % p. a. für drei Monate, ab einer Mindestanlage von 5.000 EUR. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Die Einlagen sind über die luxemburgische Einlagensicherung bis 100.000 € geschützt.

Bank of Scotland

Mit 3,0 % p. a. für drei Monate bietet die Bank of Scotland aktuell eines der höchsten Tagesgeldangebote für Neukunden. Danach gilt ein variabler Zinssatz. Die Einlagen sind über die deutsche gesetzliche Einlagensicherung (EdB) bis 100.000 € pro Kunde abgesichert. Das Angebot richtet sich vor allem an Anleger, die kurzfristig Liquidität parken möchten.

Ford Money

Ford Money bietet Neukunden einen Sonderzins von 2,70 % p. a., der für drei Monate ab Kontoeröffnung garantiert ist. Danach gilt ein variabler Zinssatz. Die Zinsen können monatlich oder jährlich gutgeschrieben werden. Ford Money ist ein Angebot der Ford Bank GmbH.

Tagesgeld-Angebote im Vergleich

Anbieter Zinssatz Dauer Bank of Scotland* 3,0 % 3 Monate Advanzia Bank* 3,09 % 3 Monate Ford Money* 2,70 % 3 Monate

Krypto: Mit Bonus einsteigen

BISON

Die Krypto-App BISON bietet zum Jahresstart einen 20-€-Bonus in Bitcoin für Neukunden. Der Anbieter gehört zur Börse Stuttgart, setzt auf eine einfache App-Bedienung, keine Handelsgebühren und eignet sich damit vor allem für Krypto-Einsteiger, die unkompliziert Kryptowährungen aber auch Aktien und ETFs handeln möchten.

* Hinweis & Disclaimer

* *Der tatsächliche Wert der Gratisaktie kann unter dem Maximalbetrag liegen.