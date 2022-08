3 Gründe, warum jetzt ein guter Zeitpunkt für mich ist, 3.000 Euro in Store Capital zu investieren

Jetzt 3.000 Euro in den Buffett-REIT Store Capital (WKN: A12CRU) investieren? Genau das ist es, was ich machen möchte. Im Endeffekt habe ich bereits eine größere Position in dem Real Estate Investment Trust. Der erste Grund ist jedoch, dass ich mit zwei anderen Namen gleichziehen möchte.

W. P. Carey und Realty Income sind gemessen an den Gesamtinvestitionen noch bedeutend größer. Wenn ich jetzt 3.000 Euro in Store Capital nachschieße, erhalte ich in etwa eine gleich große initiale Gesamtinvestition. Das dürfte mir eine Menge passives Einkommen langfristig orientiert bringen.

Aber das Anheben der eigenen Position ist nicht der einzige Grund. Zwei weitere wollen wir heute ebenfalls noch besprechen.

Jetzt 3.000 Euro in Store Capital: Quality-Time!

Store Capital ist für mich ein Real Estate Investment Trust, den ich in den Bereich der Qualität einordne. Der REIT besitzt ein sehr breites Depot mit 3.000 Einheiten, die allesamt mit Triple-Net-Lease-Mietverträgen ausgestattet sind. Das alleine sollte langfristig orientiert genügend Diversifikation und Qualität mitbringen, um solide Mieterlöse und Funds from Operations zu ermöglichen.

Aber es gehört mehr zur Quality-Time und dem Grund, weshalb ich 3.000 Euro in diesen REIT stecke. Gleichzeitig ist die Eigenkapitalausstattung für mich durchaus solide. Und die Verschuldung vergleichsweise gering. Store Capital besaß zum Ende des zweiten Quartals ca. 4,96 Mrd. US-Dollar in Fremdmitteln. Daneben gibt es über 10,3 Mrd. US-Dollar an Assets, was für mich solide kapitalisiert ist.

Zudem kommt der US-REIT derzeit mit 5,4 % Dividendenrendite bei einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 13. Ich sehe daher bei Store Capital die Möglichkeit, eine gute Rendite insgesamt einzufahren. Ja, sogar eine, die die Inflation schlagen sollte. Außerdem gibt es weitere 13,2 Jahre durchschnittliche Restlaufzeit bei den Mietverträgen, was ebenfalls bedeutet, dass wir mit viel Qualität und einer defensiven, beständigen Basis rechnen können. Grund Nummer zwei ist daher definitiv die Qualität.

Eine baldige Dividendenerhöhung

Der zugegebenermaßen schwächste Grund, weshalb ich erneut 3.000 Euro in Store Capital investiere, hängt mit einem gewissen Timing zusammen. Na klar: Die Bewertung gefällt mir, das Ausschüttungsverhältnis ist nachhaltig und die Aussicht auf eine solide Rendite ist vorhanden. Aber es könnte jetzt kurzfristig zu einem positiven Effekt kommen.

Das Management von Store Capital dürfte, wenn überhaupt in diesem Jahr, zum Herbst die eigene Dividende je Aktie erhöhen. Damit steigt natürlich auch kurzfristig die Dividendenrendite, die ich auf mein eingesetztes Kapital erhalte. Der Ausbau der Allokation und die Qualität, die mit diesem REIT einhergehen, sind für mich die entscheidenderen Gründe. Aber trotzdem glaube ich insgesamt, dass der Real Estate Investment Trust langfristig orientiert eine gute Wahl für passives Einkommen und mehr ist.

Der Artikel 3 Gründe, warum jetzt ein guter Zeitpunkt für mich ist, 3.000 Euro in Store Capital zu investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income, Store Capital und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STORE Capital.

Motley Fool Deutschland 2022