Ansys: Viele Kurslücken offen

Nachdem Ansys bei 413,89 US-Dollar Ende 2021 seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte, ging die Aktie in einen regelrechten Sturzflug über und gab bis Mitte Oktober letzten Jahres auf 194,23 US-Dollar nach. Die Entwicklung bis in den Februar dieses Jahres hinein gestaltete sich dabei in Form einer inversen SKS-Formation, die auch wenig später erfolgreich aufgelöst werden konnte. Hierbei konnte Ansys an 351,23 US-Dollar zulegen. Doch in den letzten Tagen kamen sehr hoher Verkaufsdruck auf, womit der Wert erneut den Bereich der Nackenlinie angesteuert. Dieser Bereich muss jedoch zwangsweise verteidigt werden, damit das zuvor etablierte Kaufsignal noch eine Chance bekommt.

Empfindliche Verluste

Zweifelsfrei dürfte schon bald ein Test der Unterstützungszone von 293,58 US-Dollar einsetzen, zeitweise könnte es sogar in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 280,89 US-Dollar talwärts gehen. Dreht die Ansys-Aktie an dieser Stelle jedoch nicht wieder zur Oberseite ab, dürften sich weitere empfindliche Verluste auf 260,15 und womöglich noch 243,52 US-Dollar anschließen. Ein erfolgreicher Turnaround im Bereich der Nackenlinie könnte dagegen bei erneuten Kapitalzuflüssen eine vollständige Umsetzung des Kaufsignals mit Zielen um 389,55 US-Dollar ermöglichen.