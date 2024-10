IRW-News: BluSky Carbon Inc.: BluSky Carbon tritt europäischer Lobbyinggruppe für negative Emissionen bei

IRW-PRESS: BluSky Carbon Inc.: BluSky Carbon tritt europäischer Lobbyinggruppe für negative Emissionen bei

OLD SAYBROOK, CT/VANCOUVER, BC / 1. Oktober 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (FWB: QE4 /WKN: A401NM) (BluSky oder das Unternehmen), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien zur Emissionsbeseitigung, freut sich bekannt zu geben, dass eine Einladung, dem Deutschen Verband für negative Emissionen e.V. (DVNE) beizutreten, zu einer Aufnahmegenehmigung als Mitglied der Organisation geführt hat.

Der Deutsche Verband für negative Emissionen e.V. (DVNE) wurde als branchengeführte Multi-Stakeholder-Plattform gegründet, um die Zusammenarbeit und die Entwicklung von Strategien zu erleichtern, welche die Entstehung und den Ausbau einer gerechten Kohlendioxidbeseitigungsbranche von globaler Bedeutung fördern. The DVNE gilt als allererster nationaler Verband für die CO2-Beseitigung. Der im Juni 2023 gegründete Verband wächst rasant und hat sich als kompetente und gut vernetzte Anlaufstelle für Unternehmen, die auf dem Gebiet der Kohlendioxidbeseitigung tätig sind, etabliert. Weitere Informationen finden Sie unter: https://dvne.org/

Will Hessert, CEO von BluSky, meint dazu: Der DVNE ist eine außergewöhnliche Organisation, die sich auf nationale, europäische und globale Ziele im Zusammenhang mit der Beseitigung von Kohlendioxid konzentriert. Deutschland - die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union und eine der größten weltweit - kann sich glücklich schätzen, führungsstarke Unternehmen zu haben, die sich dazu bekennen, eine Führungsrolle im Wandel hin zu einer nachhaltigen Zukunft einzunehmen. Im Hinblick auf die Nutzung von Technologien zur Verifizierung des Carbon Footprint und Ortung von Geschäftsentwicklungs- und Verkaufschancen arbeitet BluSky bereits mit einigen der Mitgliedsorganisationen zusammen. Wir wollen uns hier ebenfalls einbringen und von einigen der Strategien und Ideen lernen, die wir dann mit nach Hause nehmen und dort anwenden, um den Aufbau einer schlagkräftigeren Branche in Nordamerika zu ermöglichen.

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen - wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Bioholzkohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlenstoffeliminierung; (2) der Verkauf von Bioholzkohle, die mit Geräten zur Kohlenstoffeliminierung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite https://bluskycarbon.com/, schauen Sie sich unser Video an und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

FÜR DAS UNTERNEHMEN

William (Will) Hessert

Chief Executive Officer

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel. (860) 577-2080

Web: https://bluskycarbon.com/

E-Mail: info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebs- oder Partnerschaftsmöglichkeiten:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Überzeugungen und Annahmen des Managements von BluSky über die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, basieren. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Strategien, Aussichten, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie Informationen oder Ereignissen nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76998

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76998&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09643M1059

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.