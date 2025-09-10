Polens Regierungschef: Zerstörte Drohnen sind aus Russland
dpa-AFX · Uhr
WARSCHAU (dpa-AFX) - Die im Luftraum über Polen abgeschossenen Drohnen stammen nach Angaben der polnischen Regierung aus Russland. Es sei das erste Mal, dass russische Drohnen über dem Territorium der Nato abgeschossen worden seien, sagte Regierungschef Donald Tusk. Alle Bündnispartner nähmen den Vorfall sehr ernst./dhe/DP/jha
