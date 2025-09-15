IRW-News: ACG Metals Limited: ACG Metals Limited - Vorläufige Ergebnisse für 2025

IRW-PRESS: ACG Metals Limited: ACG Metals Limited - Vorläufige Ergebnisse für 2025

ACG Metals (LSE: ACG) meldet starke betriebliche Leistung, gestärkte Bilanz und Fortschritte bei Sulfiderweiterung bei Gediktepe

15. September 2025 / IRW-Press / ACG Metals Limited (ACG oder das Unternehmen) freut sich, die Veröffentlichung seines vorläufigen Geschäftsberichts und des Berichts für den Zeitraum zum 30. Juni 2025 bekannt zu geben, der am 12. September 2025 vom Board of Directors genehmigt wurde.

Die vollständigen Finanzergebnisse von ACG können in unserem vorläufigen Geschäftsbericht eingesehen werden, der hier veröffentlicht wurde: https://acgmetals.com/results-reporting/

Zusammen mit der Veröffentlichung der Ergebnisse freut sich ACG bekannt zu geben, dass Artem Volynets (Chairman und CEO) und Patrick Henze (CFO) am 16. September 2025 um 13:00 Uhr BST über Investor Meet Company eine Live-Präsentation zu den vorläufigen Finanzergebnissen für 2025 und der Notierung an der OTCQX abhalten werden.

Investoren können sich hier registrieren.

Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer von ACG, sagte:

Die erste Jahreshälfte 2025 war für ACG Metals eine starke Phase mit strategischen Fortschritten, in der es seine Geschäftsgrundlagen gestärkt und seine langfristigen Wachstumspläne vorangetrieben hat, während es gleichzeitig ein sicheres und zuverlässiges Betriebsumfeld aufrechterhalten und über 800 Tage ohne unfallbedingte Arbeitsausfälle erreicht hat. Die Mine Gediktepe, bei der zurzeit Gold und Silber gefördert werden, ist auf dem besten Weg, bis Ende der ersten Jahreshälfte 2026 die volle kommerzielle Produktion von Kupfer- und Zinkkonzentraten zu erreichen.

Die Priorität lag während dieses Zeitraums auf der Stärkung unserer Finanzposition, um unsere Bilanz zu festigen und den Übergang zu Kupfer mit einer sauberen, kosteneffizienten Kapitalstruktur zu beschleunigen. Wir haben die Erwerbsfazilität für Gediktepe vollständig zurückgezahlt und die Sulfiderweiterung mit einer Anleiheplatzierung in Höhe von 200 Mio. US$ finanziert, historische Sponsorendarlehen zurückgezahlt und eine Warrant-Auktion durchgeführt, um unsere Kapitalstruktur zu vereinfachen und potenzielle Verwässerungen zu reduzieren. Nach dem Ende des Zeitraums hat ACG seine erste Kuponzahlung geleistet und die vollständige Konformität mit den Anleihebedingungen bestätigt, was zu einer deutlich verbesserten Rendite der Anleihen führte.

Unsere Schwerpunktlegung auf betriebliche Exzellenz führte dazu, dass das EBITDA in der ersten Jahreshälfte 2025 36 Mio. $ und der Cashflow aus dem operativen Geschäft 31 Mio. $ erreichte, was unsere Ziele übertroffen hat.

Nach dem Ende des Zeitraums konnten wir erfreulicherweise den Beginn des Handels am OTCQX Best Market unter dem OTCQX-Ticker-Code ACGAF bekannt geben - ein weiterer bedeutsamer Meilenstein für das Unternehmen, zumal wir unsere Investorenreichweite auf neue Märkte erweitern und die Liquidität unserer Aktien verbessern wollen.

Highlights des 1. Halbjahres 2025

Strategische Meilensteine

- Am 13. Januar 2025 schloss ACG Metals erfolgreich die Ausgabe einer vorrangig besicherten Anleihe (die Anleihen) im Wert von 200 Mio. $ mit einer Laufzeit von vier Jahren ab. Die Einnahmen wurden für die Finanzierung der Sulfiderweiterung bei Gediktepe sowie für die Rückfinanzierung bestehender erwerbsbezogener Schulden verwendet, die zum 30. Juni 2025 vollständig zurückgezahlt waren.

- Im Januar 2025 wurde Michael R. Pompeo zum nichtgeschäftsführenden Direktor ernannt, wodurch die globale strategische Positionierung des Unternehmens gestärkt wurde.

- Ebenfalls im Januar ernannte ACG Damien Coles zum Chief Legal Officer, der in den Bereichen Recht und Transaktionen über 20 Jahre Erfahrung vorweisen kann, um die Wachstumsstrategie und den Governance-Rahmen des Unternehmens zu unterstützen.

- Im März 2025 schloss das Unternehmen eine strukturierte Goldkurssicherung über 13.400 oz Gold aus einer geschätzten Jahresproduktion von 36.000 bis 38.000 oz AuÄq für 2025 ab. Die Zero-Cost-Collar-Struktur bietet einen Schutz vor Kursverlusten auf einem Niveau, das deutlich über den budgetierten Annahmen liegt, während die vollständige Beteiligung an Goldpreisen über dem oberen Ausübungspreis von 3.065 $/oz aufrechterhalten bleibt.

- Im März 2025 schloss ACG ein Angebot für bis zu 70 % aller ausstehenden Warrants ab und beseitigte damit einen beträchtlichen Warrant-Überhang auf seine Aktien.

- Im April 2025 ernannte das Unternehmen Berenberg und Canaccord zu zusätzlichen Brokern, um die Liquidität seiner Aktien zu verbessern und die Bekanntheit bei Investoren zu stärken.

- Im Juni 2025 ernannte ACG Peter Carter zum Chief Operating Officer, um das Team zu vervollständigen. Herr Carter kann in den Bereichen Bergbautechnik, Betriebsmanagement und Projektentwicklung über 40 Jahre Erfahrung vorweisen. Er wird eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie von ACG für Kupfer spielen und weltweit die Betriebe von ACG leiten.

- Zum 30. Juni 2025 liegt das Sulfiderweiterungsprojekt nach wie vor innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens, um bis Ende der ersten Jahreshälfte 2026 die volle kommerzielle Produktion zu erreichen, zumal 48 % der technischen Planung und Entwürfe, 36 % der Beschaffung und 15 % der Bauarbeiten bereits abgeschlossen sind.

Betriebliche Leistungskennzahlen der Mine Gediktepe in der 1. Jahreshälfte 2025

Betriebliche Leistungskennzahl Ergebnis für 1. Jahreshälfte 2025 Änderung gegenüber

Vorjahr

Sicherheit 818 Tage ohne unfallbedingte N. a.

Arbeitsausfälle

Verarbeitetes Erz 7.432.000 t -97 %

Durchschnittlicher Goldgehalt 0,8 g/t -57 %

Durchschnittlicher Silbergehalt 141 g/t 154 %

Goldäquivalentproduktion 22.263 oz 3 %

Goldverkäufe 19.162 oz -11 %

Silberverkäufe 356.263 oz 32 %

Goldäquivalentverkäufe 23.021 oz -7 %

Erzielter Goldpreis 2.950 $/oz 37 %

Erzielter Silberpreis 32 $/oz 27 %

C1-Cashkosten 366 $/oz -49 %

Nachhaltige Gesamtkosten (AISC) 1.060 $/oz -13 %

Zusammenfassung der Finanzen von ACG

Finanzielle Leistungskennzahl Ergebnis für 1. Jahreshälfte 20251

Einnahmen2 71 Mio. $

EBITDA2 36 Mio. $

Cashflow aus operativem Geschäft2 31 Mio. $

Nettoverschuldung3 46 Mio. $

- Die hervorragende Sicherheitsbilanz bei Gediktepe setzt sich fort, zumal zum 30. Juni 2025 am Standort 818 Tage ohne unfallbedingte Arbeitsausfälle verzeichnet wurden.

- Die Goldäquivalentproduktion stieg in der ersten Jahreshälfte 2025 gegenüber der ersten Jahreshälfte 2024 um 3 % auf 22.263 oz, während die nachhaltigen Gesamtkosten um 13 % auf 1.060 USD/oz zurückgingen.

- Zusammen mit einem Anstieg des Goldpreises um 37 % und des Silberpreises um 27 % führte dies zu einer EBITDA-Marge von etwa 51 % und einer operativen Cashflow-Marge von etwa 44 %.

(1) ACG hat die Mine Gediktepe im September 2024 erworben, weshalb die Finanzkennzahlen von ACG für die erste Jahreshälfte 2024 nicht mit jenen für die erste Jahreshälfte 2025 vergleichbar sind.

(2) Die hierin aufgeführten Informationen beziehen sich auf den konsolidierten Umsatz, das EBITDA und den Cashflow aus dem operativen Geschäft von ACG Metals Ltd. Bei der Mine Gediktepe wurde in der ersten Jahreshälfte 2025 ein EBITDA von 45 Mio. $ erzielt, wobei die allgemeinen Verwaltungskosten des Unternehmens nicht berücksichtigt sind.

(3) Bezieht sich auf die finanzielle Nettoverschuldung (finanzielle Nettoverschuldung) zum 30. Juni 2025 und beinhaltet Bankguthaben, Treuhandguthaben und langfristige Verbindlichkeiten. Finanzderivate, Verbindlichkeiten aus Handelsgeschäften und Rückstellungen sind nicht berücksichtigt.

Höhepunkte der Kapitalstruktur

- Das Unternehmen hat die Anleihen im Januar 2025 ausgegeben und 108 Mio. $ aus dem Treuhandkonto entnommen, um die Erwerbsschulden zu refinanzieren, Transaktionskosten zu bezahlen und das Sulfiderweiterungsprojekt Gediktepe weiterzuentwickeln.

- Die Anleihen notieren seit Juni 2025 an der Nordic ABM (ISIN: NO0013414565), wodurch die entsprechenden Anforderungen der Anleihebedingungen erfüllt und die Sekundärmarktliquidität für Investoren verbessert wurden.

- Alle ausstehenden Gesellschafterdarlehen wurden vor der Fälligkeit im Oktober 2025 vollständig zurückgezahlt.

- Zum 30. Juni 2025 belief sich die finanzielle Nettoverschuldung auf 46 Mio. $.

Nach dem Ende des Zeitraums

- Das Unternehmen leistete am 13. Juli 2025 seine erste planmäßige Kuponzahlung in Höhe von 14,75 Mio. $ für die Anleihen.

- Am 9. September 2025 nahm ACG den Handel am OTCQX Best Market in den USA unter dem Börsenticker ACGAF auf, hielt jedoch seine Notierung an der London Stock Exchange aufrecht.

- Die ersten Beton- und Stahlarbeiten am Standort der Sulfiderweiterung bei Gediktepe haben begonnen und die physische Struktur nimmt langsam Gestalt an. Die ersten Ausrüstungen sind am Standort eingetroffen, was den Übergang in die Ausbauphase des Betriebs markiert.

- ENDE -

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Palatine

Kommunikationsberater

Conal Walsh / James Gilheany/ Kelsey Traynor/ Joshua Wolff

acg@palatine-media.com

Berenberg

Research-Analysten

William Dalby +44 (0) 20 3753 3243

Richard Hatch +44 (0) 20 3753 3070

Joint-Broker

Jennifer Lee

+44 (0) 20 3207 7800

Canaccord

Research-Analysten

Tim Huff +44 (0) 20 7523 8374-

Alex Bedwany +44 (0) 20 7523 8387

Joint-Broker

James Asensio / Charlie Hammond

+44 (0) 20 7523 8000

Stifel

Joint-Broker

Ashton Clanfield / Varun Talwar

+44 (0) 20 7710 7600

Cantor Fitzgerald

Research-Analyst

Puneet Singh +1 (416) 350-8153

Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, die Kupferbranche durch eine Reihe von Übernahmen mit einer erstklassigen ESG- und CO2-Bilanz zu konsolidieren.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe verkaufte im Jahr 2024 insgesamt 57 Tsd. Unzen AuÄq.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

LON: ACG | OTCQX: ACGAF | LON:ACGW | Xetra: ACG | Bond ISIN: NO0013414565

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81033

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81033&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=VGG0056A1030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.