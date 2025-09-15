Werbung ausblenden

Magen-Darm-Infekt: BVB ohne Groß zu Juve

DORTMUND (dpa-AFX) - Ohne Nationalspieler Pascal Groß fährt Borussia Dortmund zum ersten Champions-League-Spiel bei Juventus Turin. Der Mittelfeldspieler fehlte am Montag beim Abschlusstraining noch in Dortmund aufgrund eines Magen-Darm-Infekts und fällt damit für das Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) aus.

Die zuvor angeschlagenen Julian Brandt und Aaron Anselmino waren dagegen wieder mit dabei. Brandt lief dabei mit einem Gipsverband am operierten linken Arm auf. Der Mittelfeldspieler hatte sich bei der Club-WM im Sommer das Kahnbein gebrochen. Beide Spieler hatten beim 2:0 am Samstag beim 1. FC Heidenheim gefehlt. Neuzugang Anselmino hat seine muskulären Probleme inzwischen überwunden./lap/DP/men

