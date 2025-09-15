Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Mord an Kirk
dpa-AFX · Uhr
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zum Mord an Kirk:
"Hundertfach melden Agitatoren von rechts angebliche Mordbefürworter bei der Regierung in Washington D.C. Hundertfach erklären Agitatoren von links, wieso der Ermordete "selbst schuld ist". Dabei ist ein solcher Mord immer zu verurteilen. Kein Mensch hat es "irgendwie verdient", exekutiert zu werden. Wer versucht, politisches Kapital aus solch einem Verbrechen zu ziehen, der ist nicht mitfühlend oder an Aufklärung interessiert. Sondern schäbig."/yyzz/DP/men
