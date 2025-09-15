Vorläufiges Ergebnis Kommunalwahl NRW: CDU holt 33,3 Prozent
dpa-AFX · Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die CDU in den Stadträten und Kreistagen laut vorläufigem Landesergebnis 33,3 Prozent der Stimmen erreicht. Die SPD kam im bevölkerungsreichsten Bundesland auf 22,1 Prozent, die AfD auf 14,5 Prozent, wie die Landeswahlleiterin im Internet mitteilte. Die Grünen erreichten 13,5 Prozent, die Linke holte 5,6 Prozent und die FDP 3,7 Prozent./tob/DP/zb
