Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Kommunalwahl in NRW

dpa-AFX · Uhr
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Kommunalwahl in NRW

Erstmals ist die AfD auch auf kommunaler Ebene im Westen großflächig verankert. Gleichwohl ist die Mitte gezwungen, ihre Politik, ihren Stil, ihren Anspruch zu überdenken und der Unzufriedenheit vieler Bürger adäquat Rechnung zu tragen. Es reicht nicht mehr, die AfD als Protestphänomen abtun zu wollen. Wo die Parteien der Mitte eher technisch verwalten, liefern Populisten rechts - und auch links - der Mitte emotionale, einfache Antworten und gewinnen damit in neuen Wählergruppen an Boden. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben; das sollte inzwischen deutschlandweit verstanden worden sein. Will die demokratische Mitte dem etwas entgegensetzen, muss sie Handlungsfähigkeit, Gestaltungswillen und Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen./yyzz/DP/zb

