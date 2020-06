DZ BANK – Brent: Nächster Aufwärtsschub gestartet!

Werbung

Ölnachfrage stabilisiert sich dank Ramp-up der Wirtschaft weiter

Die globale Ölnachfrage scheint sich nach dem heftigen Einbruch im Zuge der Coronavirus-Pandemie zu Jahresbeginn langsam wieder zu erholen. Das systematische Hochfahren der Wirtschaft und die Lockerungen der quarantänebedingten Restriktionen für die Luftfahrt- und Touristikindustrie sorgten in den vergangenen Wochen für tendenziell anziehende Kraftstoff- und Kerosinabsätze vor allem in Europa und den USA, die jedoch weiterhin knapp 20% unterhalb des Vorkrisenniveaus liegen. In China scheint sich die Lage mittlerweile fast wieder normalisiert zu haben. So lag die Ölnachfrage im Reich der Mitte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg Mitte Mai mit knapp 13 Millionen Barrel pro Tag knapp unter dem Niveau vom Dezember 2019 bei 13,7 Millionen Barrel. Angesichts der graduellen Nachfragebelebung scheint die Talsohle nach Einschätzung der International Energy Agency (IEA) mittlerweile durchschritten zu sein, wobei die Experten der IEA ihre Schätzungen für die weltweite Ölnachfrage für 2020 kürzlich leicht nach oben revidiert haben.

Ölproduktion geht weiter zurück – OPEC+-Allianz fasst weitere Stützungsmaßnahmen ins Auge

Auch auf der Angebotsseite hellt sich die Lage an den Terminmärkten weiter auf. Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie fahren internationale Ölmultis wie ExxonMobile, Chevron oder Shell ihre Ölproduktion drastisch zurück, während viele kleinere und mittelgroße Ölproduzenten aus der US-Fracking-Industrie buchstäblich aus dem Markt gespült werden. Entsprechend sank die Zahl der aktiven US-Ölförderplattformen laut einer Erhebung des Ölservicedienstleisters Baker Hughes Ende Mai im Vorjahresvergleich um knapp 70% auf 301, während sich die US-Ölproduktion mit mittlerweile knapp 11,9 Millionen Barrel pro Tag deutlich unter dem im Januar 2020 markierten Rekordlevel von mehr als 13 Millionen Barrel pro Tag eingependelt hat. Auch die OPEC+-Allianz setzt weiterhin alles daran, um eine nachhaltige Erholung der Ölpreisnotierungen zu gewährleisten. Die aus der OPEC und weiteren bedeutenden Förderländern außerhalb des Preiskartells wie Russland bestehende Allianz war kürzlich in die Kritik geraten, nachdem sich Medienberichten zufolge nicht alle der 23 Unterzeichnerstaaten an die im Mai in Kraft getretenen Förderkürzungen über 9,7 Millionen Barrel pro Tag gehalten hatten. OPEC-Präsident Mohamed Arkab hatte daher in einem Schreiben an die einzelnen Mitgliedstaaten zu mehr Geschlossenheit bei der Umsetzung des Abkommens aufgerufen und gleichzeitig indirekt weitergehende Stützungsmaßnahmen gefordert. Saudi-Arabien und andere OPEC-Staaten wie Kuwait und der Irak hatten daraufhin Ende vergangener Woche zusätzliche Förderkürzungen im Gesamtvolumen von knapp 1,4 Millionen Barrel pro Tag zugesagt, während Russland Agenturberichten zufolge ebenfalls weitere Produktionskürzungen zugesagt hat.

Trading-Taktik

Brent Crude Oil konnte sich nach dem Aufwärtsimpuls Mitte Mai zuletzt erfolgreich oberhalb der Marke von 35 USD stabilisieren. Nach dem Breakout aus der mehrwöchigen Seitwärtsrange sollte Brent Crude Oil unseres Erachtens seine Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen und einen Angriff auf die 40-USD-Marke einleiten. Wir halten daher an unserem bullischen Szenario für Brent Crude Oil weiter fest. Bei bestehenden Long-Positionen bietet es sich an, den Stop-Loss auf 30 USD nachzuziehen.

Stand: 03.06.2020

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion