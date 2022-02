DZ Bank hebt fairen Wert für K+S auf 19 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von K+S von 17,50 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Axel Herlinghaus passte vor den Quartalzahlen des Düngerherstellers sein Bewertungsmodell an die Entwicklungen der letzten Wochen an (etwa den Euro/Dollar-Kurs, Zinsen/Inflation, REKS-Jointventure, Sanktionen gegen Weißrussland). Netto seien die Implikationen positiv, sodass der faire Wert steige. Das weitere Kurspotenzial sei nun wohl aber begrenzter, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 14:02 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 14:08 / MEZ

