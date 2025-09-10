Europäischer Tech-Star

Fintech Klarna startet erfolgreich an der Börse - so laufen die Geschäfte

onvista · 10.09.2025, 10:09 Uhr Uhr

2025 ist ein Jahr fulminanter Börsengänge - dabei glänzen vor allem Tech-Firmen aus den USA. Mit Klarna ist nun ein europäisches Fintech an die Börse gegangen. Was ist von dem Zahlungsdienstleister zu erwarten?