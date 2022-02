TeamViewer-Aktie: Eilig bei Aktienrückkäufen?!

Aktienrückkäufe sind ein stützendes Thema bei der TeamViewer-Aktie, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Management des deutschen Unternehmens hat schließlich verkündet, 300 Mio. Euro in den Rückkauf eigener Wertpapiere investieren zu wollen. Damit könnten bis zu 10 % des ausstehenden Kapitals gekauft und eingezogen werden.

Mit dem Februar hat das Management bereits damit begonnen, eigene Aktien zu kaufen und einzuziehen. Ob das Unternehmen Zeit hat, die Aktienrückkäufe jetzt zu beschleunigen? Eine gute Frage. Riskieren wir jedenfalls einen Blick auf eine weitere Schlagzeile und ordnen sie in einen Foolishen Kontext ein.

Wie wir mit Blick auf die entsprechenden Meldungen jedenfalls erkennen können, schreiten die Aktienrückkäufe bei der TeamViewer-Aktie in einem guten Tempo voran. Alleine zwischen dem 7. und dem 11. Februar, also der gesamten letzten Handelswoche, hat es an jedem Tag Rückkäufe gegeben. Teilweise mit einem leicht schwankenden Volumen.

Spitzenwert ist der 8. dieses Monats gewesen, wo 453.412 Anteilsscheine gekauft worden sind. Am 11. Februar wiederum sind lediglich 309.220 Aktien gekauft und eingezogen worden. In Summe beläuft sich das zurückgekaufte Volumen auf 1.879.547 Aktien des Unternehmens. Der Gegenwert beläuft sich auf ca. 29,3 Mio. Euro, was definitiv eine ordentliche Menge ist.

Zumal das Unternehmen bereits an Handelstagen in der Vorwoche Aktienrückkäufe getätigt hat. Insgesamt dürften inzwischen mehr als 40 Mio. Euro in den Aktienrückkauf der TeamViewer-Aktie geflossen sein. Das entspricht einem Anteil, der größer als 10 % des geplanten Gesamtvolumens ist.

Clever, solange die Aktie günstig ist …?

Das Management der TeamViewer-Aktie scheint jetzt auf beschleunigte Aktienrückkäufe zu setzen, da die Aktie preiswert erscheint. Selbst bei einem in etwa durchschnittlichen Aktienkurs um 15,60 Euro notierte die Aktie noch ca. 69 % unter dem Rekordhoch. Insofern scheint etwas Eile angebracht, um das günstige Aktienkursniveau ausnutzen zu können. Zumindest wenn man der Überzeugung ist, dass die Aktienkurse eigentlich deutlich höher notieren müssten.

Ob Aktienrückkäufe jetzt insgesamt das richtige Mittel in dieser Phase der Wachstumsgeschichte sind, das ist eine andere Frage. Auch ob dieses Volumen angebracht erscheint, kann man kritisch beäugen. Aber im Endeffekt gilt: Das Management der TeamViewer-Aktie nutzt jetzt aktiv die günstigen Bewertungen aus, um die Aktienrückkäufe besonders effektiv zu gestalten. Für mich ist das zumindest ein positives Zwischenfazit, das ich nach den wenigen Handelstagen im Rahmen dieses Aktienrückkaufsprogramms bis jetzt ziehe.

