US-Präsident Donald Trump hat die Fed-Gouverneurin Lisa Cook gefeuert. Es ist ein historisch einmaliger Angriff auf die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank – mit potenziell riesigem Schaden.

Es ist ein einmaliger Vorgang: Da feuert der US-Präsident die Direktorin der US-Notenbank Federal Reserve, Lisa Cook, und damit die erste schwarze Frau, die dieses Amt je bekleidet hat. Das Material dazu liefert ihm sein Vertrauter Bill Pulte, der Leiter der Federal Housing Finance Agency (FHFA).