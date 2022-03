Warum du im Aktien-Crash Verluste machst und ich profitiere

Die Börse ist im Crash-Modus und das alles beherrschende Thema ist der Krieg in der Ukraine. Gibt es schlechte News, purzeln die Aktienkurse um mehrere Prozente. Bleiben die schlechten Nachrichten aus, schnellen die Aktienmärkte wieder aufwärts. Längst geht es nicht mehr um die Zukunftsaussichten einzelner Aktien und Unternehmen, sondern um die Angst vor dem Dritten Weltkrieg.

Von dieser Achterbahnfahrt kannst du profitieren. Und nein, ich meine keine riskanten Geschäfte wie Put-Optionsscheine und Leerverkäufe. Du musst nur beginnen, anders über Aktien nachzudenken als bisher.

Wann ist ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen?

Falls du aus diesem Artikel nur eine Lektion mitnimmst, dann sollte es die Folgende sein: Ein Crash ist kein Verkaufsgrund für Aktien, sondern ein Kaufgrund. Er ist kein Grund für Angst, sondern ein Grund zur Freude.

Beobachte doch einmal dein Verhalten im Alltag. Tankst du mehr oder weniger, wenn die Spritpreise so hoch sind wie jetzt gerade? Vermutlich tankst du nur, wenn es unbedingt nötig ist. Was aber, wenn im Supermarkt leckere Erdbeeren im Angebot sind? Dann greifst du beherzt zu.

Wir Menschen haben ein gewisses Grundverständnis von Preis und Wert: Der Preis ist, was man zahlt, und der Wert ist, was man bekommt. Bei Sprit und Erdbeeren wenden wir dieses Grundverständnis an - nur bei Aktien schmeißen wir es völlig über Bord. Denn aus irgendeinem Grund betrachten wir den Aktienmarkt durchgehend aus der Verkäuferperspektive. Wir ärgern uns über fallende Kurse und freuen uns über steigende Kurse bei Aktien. Ein Minus wird rot dargestellt, ein Plus grün.

Dabei gibt es aus der Perspektive eines Käufers nichts besseres als fallende Kurse. Der Wert der Unternehmen bleibt weitgehend gleich, während die Preise der Aktien fallen. Du kannst also ganz einfach von der Achterbahnfahrt profitieren, indem du dich mit günstigen Aktien eindeckst und dann auf bessere Zeiten wartest.

Wann steigen die Aktien wieder?

Irgendwann werden die Aktien wieder steigen - das ist so gut wie sicher. Nach jedem Crash in der Geschichte kamen die Kurse vieler Unternehmen stärker wieder zurück. Die wirtschaftlichen Megatrends auf dieser Erde werden sich fortsetzen. Und noch eine wertvolle Börsenweisheit habe ich für dich: Der Wendepunkt kommt immer dann, wenn die wenigsten Anleger damit rechnen.

Das ergibt sogar Sinn, wenn du darüber nachdenkst. Wenn - wie jetzt gerade - die Börsenstimmung extrem schlecht ist, bedeutet das, dass viele verkaufswillige Anleger ihre Positionen in Erwartung fallender Kurse bereits reduziert haben. Wer soll dann noch Verkaufsdruck ausüben, um die Aktien noch weiter nach unten zu treiben?

In so einer Situation reicht oftmals schon eine leichte, absehbare Beruhigung der Situation, um den nächsten Aufwärtstrend zu starten. Im Corona-Crash 2020 beispielsweise befand sich der DAX längst schon wieder im Aufwind, als in Deutschland der Höhepunkt bei den Neuinfektionen erreicht wurde.

Um die Trendumkehr der Aktien voll mitzunehmen, gibt es nur eine Lösung: Du musst investiert bleiben. Und um vom Crash zu profitieren, gibt es auch eine Möglichkeit: Kauf günstig nach!

Der Artikel Warum du im Aktien-Crash Verluste machst und ich profitiere ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images