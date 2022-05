About You peilt für neues Geschäftsjahr weiteres Wachstum an

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Online-Modehändler About You investiert weiter in den Ausbau seiner Geschäfte und will dadurch im seit Anfang März laufenden neuen Geschäftsjahr den Umsatz weiter ankurbeln. So soll der Erlös im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,73 Milliarden Euro im Jahr 2022/23 um 25 bis 35 Prozent auf 2,165 bis 2,338 Milliarden Euro wachsen, wie das Unternehmen am Dienstag anlässlich der Vorlag seines Geschäftsberichtes 2021/22 in Hamburg mitteilte. Damit würde sich das Wachstumstempo im Vergleich zum Vorjahr allerdings verlangsamen.

Der Start in das neue Jahr sei solide verlaufen und About You sei zuversichtlich, auch seine Profitabilität zu verbessern, hieß es weiter. So wird beim bereinigten Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) ein Wert auf dem Vorjahresniveau von minus 70 Millionen Euro bis hin zu minus 50 Millionen Euro angepeilt. "Im Geschäftsjahr 2021/2022 haben wir unsere Wachstumsinitiativen konsequent vorangetrieben. Wir sind daher gut gerüstet, um der volatilen Marktdynamik zu trotzen", sagte Co-Chef Tarek Müller der Mitteilung zufolge. Er bestätigte das Ziel, konzernweit im Geschäftsjahr 2023/24 die Gewinnschwelle erreichen zu wollen./tav/stk