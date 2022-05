DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE: ESG-Report 2021/2022: ABOUT YOU veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht und erweitert seine Nachhaltigkeitsstrategie (deutsch)

ABOUT YOU Holding SE: ESG-Report 2021/2022: ABOUT YOU veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht und erweitert seine Nachhaltigkeitsstrategie

^ DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit ABOUT YOU Holding SE: ESG-Report 2021/2022: ABOUT YOU veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht und erweitert seine Nachhaltigkeitsstrategie 31.05.2022 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG Hamburg, 31. Mai 2022 ESG-Report 2021/2022: ABOUT YOU veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht und erweitert seine Nachhaltigkeitsstrategie In ihrem zweiten Nachhaltigkeitsbericht stellt die ABOUT YOU Holding SE wichtige Meilensteine sowie aktuelle Herausforderungen und Ziele vor, um ihrer Verantwortung als globales Fashion E-Commerce-Unternehmen gerecht zu werden und Nachhaltigkeit auf allen relevanten, materiellen Ebenen der unternehmerischen Entscheidungsfindung zu integrieren. Die Säulen der Nachhaltigkeit des letzten Jahres - Planet und People - wurden in diesem Jahr erweitert: Die neue Progress-Säule legt Strategien und interne Strukturen offen, die anderen Unternehmen einen Einblick geben und eine Blaupause sein soll, um eine nachhaltigere Zukunft für die gesamte Modebranche zu ermöglichen. Im Mai 2021 veröffentlichte ABOUT YOU seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht, um seinen Beitrag als schnell wachsendes E-Commerce-Unternehmen zu einer zukunftsfähigen Modeindustrie zu leisten. Heute stellt das Unternehmen die Initiativen seines ESG-Report für das Geschäftsjahr 2021/2022 vor: Diese umfassen die Säulen "Planet" - der Wandel zu messbar positiven Einflüssen auf die Umwelt mit u.a. der Steigerung des nachhaltigeren Sortiments sowie der Entwicklung zirkulärer Geschäftsmodelle, "People" - das Management von sozialen Risiken entlang der Wertschöpfungskette mit Hilfe eines Frameworks für die ESG-Sorgfaltspflicht und die Wahrung eines integrativen Arbeitsumfeldes, sowie "Progress" - die Transparenz interner Strukturen, Maßnahmen und Konzepte, um die Modewelt nachhaltiger zu machen. In den vergangenen zwölf Monaten hat ABOUT YOU die materiellen Herausforderungen ganzheitlich analysiert und konnte für das Geschäftsjahr 2021/2022 weitere Fortschritte verzeichnen. So wurde der Umsatz-Anteil nachhaltigerer Produkte auf der Plattform auf 21,8% erhöht, die Richtlinien wie der Business Code of Conduct aktualisiert, eine hohe Partnerbeteiligung bei wichtigen Themen wie Transparenz der Produktionsstandorte (Tier-1: 100,0%; Tier-2: 64,1%) der Eigenmarkenprodukte erreicht und der Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen um 52,8% gegenüber dem Basisjahr 2019/2020 reduziert. Darüber hinaus stand der Organisationsaufbau im Mittelpunkt, um Nachhaltigkeit auf allen Ebenen in die unternehmerische Entscheidungsfindung zu integrieren. Hierbei handelt es sich um einen Prozess, der anhaltend ist und weiter fortgeführt wird. Die Bereiche Unternehmensführung, Risikomanagement und Strategie wurden bereits erfolgreich aufeinander abgestimmt. Außerdem wurden die Nachhaltigkeitskompetenzen in die Entscheidungsebenen der Geschäftsbereiche aufgenommen: Sogenannte "Sustainability Leads"' arbeiten innerhalb der wichtigsten Geschäftsbereiche wie Einkauf, Eigenmarken und Logistik, um Reibungsverluste zu verringern und den Wandel zu beschleunigen. Neu ist in diesem Jahr die Säule "Progress" - sie dient dazu, interne Strukturen, Maßnahmen und Konzepte transparent zu machen und damit auch anderen Unternehmen als Blaupause zur Verfügung zu stellen. Ziel des Unternehmens ist es, eine messbar positive Wirkung über das eigene schnell wachsende Unternehmen hinaus zu schaffen. Das bedeutet, dass jedes Eigenmarkenprodukt, das ABOUT YOU einkauft, so nachhaltig wie möglich sein sollte; jede neue Geschäftspartnerschaft, die das Unternehmen eingeht, mit den eigenen gesetzten Zielen von ABOUT YOU übereinstimmen sollte; und jedes neue Lager minimale Treibhausgasemissionen verursachen sollte. "Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Umsetzung unserer ESG-Strategie sind unsere vertrauensvollen und transparenten Partnerschaften mit Modemarken, Lieferanten, Logistikpartnern und Marktbegleitern. Erst durch gemeinsame Werte und Ansätze können wir spürbare Fortschritte bei unseren Nachhaltigkeitsthemen erreichen", sagt Hannes Wiese, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU. Als eines der am schnellsten wachsenden digitalen Modeplattformen Europas wird ABOUT YOU seine Bemühungen weiterhin intensivieren, um den positiven Wandel gemeinsam mit seinen Partnern voranzutreiben und seiner Verantwortung gegenüber dem Planeten und der Gesellschaft gerecht zu werden. Den gesamten ESG-Report 2021/2022 finden Sie unter https://ir.aboutyou.de/websites/about-you/German/4000/publikationen.html. Über ABOUT YOU ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU stehen die Kund*innen im Fokus und werden unterstützt, sich individuell durch Mode auszudrücken. Kund*innen finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 500.000 Artikeln von über 3.500 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 45 Millionen monatlich aktiven User*innen eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX® Index aufgenommen. Pressekontakt Ann-Christine Klesper | Corporate Communications presse@aboutyou.com +49 (0)40 638 569 212 Kontakt Investor Relations Julia Stötzel | Investor Relations & Communications julia.stoetzel.ext@aboutyou.com +49 (0)40 638 569 359 --------------------------------------------------------------------------- 31.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ABOUT YOU Holding SE Domstraße 10 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 638 569 - 0 E-Mail: info@aboutyou.de Internet: https://corporate.aboutyou.de ISIN: DE000A3CNK42 WKN: A3CNK4 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1364989 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1364989 31.05.2022 °