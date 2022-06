STRÖER - Abverkauf geht weiter, wo bieten sich neue Chancen?

Ströer SE & Co. KGaA - WKN: 749399 - ISIN: DE0007493991 - Kurs: 46,420 € (XETRA)

Die Ströer-Aktie markierte im Dezember 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 82,50 EUR. Seitdem befindet sie sich in einer Abwärtsbewegung. Diese lief lange moderat ab. Aber im April 2022 durchbrach der Wert die untere Begrenzung dieser Abwärtsbewegung. Dies führte zu einer massiven Beschleunigung der Abwärtsbewegung.

Nach Zwischentiefs bei 54,45 EUR und 49,26 EUR fiel die Aktie in dieser Woche auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit Dezember 2020 ab. Dieses Tief liegt bei 45,32 EUR.

Verkaufswelle dürfte noch andauern

Die Abwärtsbewegung in der Ströer-Aktie ist wohl noch nicht vorbei. Allerdings nähert sie sich langsam einem möglichen Endpunkt. In den nächsten Tagen und Wochen könnte es noch zu weiteren Abgaben in Richtung 40,30 EUR kommen. Dort bestünde die Chance auf eine größere Bodenbildung.

Sollte es aber in diesem Bereich zu keiner Bodenbildung kommen, sich die Aktie also unter 40,30 EUR etablieren, dann bestünde die Gefahr einer weiteren Abwärtsbewegung. Es könnte dann zu weiteren Abgaben in den Bereich um 20 EUR oder sogar um 15 EUR kommen.

Fazit: Kurzfristig haben die Bären noch die Hand auf dieser Aktie. In einigen Wochen könnte es aber zu potenziellen Einstiegskursen im Bereich um 40,30 EUR kommen.

