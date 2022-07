BECHTLE - Der nächste Einbruch bahnt sich an

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 36,140 € (XETRA)

Die Aktie von Bechtle hängt am sprichwörtlichen seidenen Faden: Nachdem die Abwärtsziel- und Unterstützungszone von 36,13 bis 36,62 EUR schon Mitte Juni attackiert, aber in letzter Sekunde verteidigt wurde, wird diese Zone aktuell wieder erreicht.

Noch hätten die Bullen die Chance auf eine Bodenbildung, solange das bisherige Jahrestief bei 35,57 EUR nicht unterschritten wird. Darunter wäre allerdings ein weiteres Verkaufssignal aktiviert und mit einem Kursrutsch an den nächsttieferen Kurszielbereich bei 32,00 EUR zu rechnen. Selbst eine Einbruch an die mittelfristig Aufwärtstrendlinie bei rund 29,50 EUR wäre in der Folge möglich.

Sollte der Käuferseite dagegen das Kunststück gelingen die 35,57 EUR-Marke weiterhin zu verteidigen, müsste im Gegenzug der Kreuzwiderstand bei 38,00 EUR durchbrochen werden. Erst über der dort verlaufenden Abwärtstrendlinie könnte man von einer nachhaltigen Erholung sprechen, die auf Sicht der kommenden Wochen an den Widerstand bei 43,16 EUR, einem Erholungshoch aus dem Juni zurückführen dürfte.

Charttechnisches Fazit: Bei den Anteilen von Bechtle steht die nächste Verkaufswelle in Richtung 32,00 EUR auf der Agenda. Diese kann nur verhindert werden, indem der Kurs über den bisherigen Jahrestief bei 35,57 EUR eine Erholung über 38,00 EUR startet.

Bechtle Chartanalyse (Tageschart)

Passende Hebelprodukte auf Bechtle direkt im Bechtle-Chart auswählen und sofort kaufen bzw. verkaufen? Das geht! Mit dem neuen KO-Zertifikate-Modus auf Guidants.

Traden Sie schon via Guidants? Ob Ihr Broker verfügbar ist, erfahren Sie hier!

Eine ausführliche Anleitung zum (Hebelprodukt-)Handel aus dem Chart finden Sie auch hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)