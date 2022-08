Donaldson hält die Dividende stabil

Das US-Unternehmen Donaldson Company, Inc. (ISIN: US2576511099, NYSE: DCI) zahlt am 31. August 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 23 US-Cents je Aktie an die Aktionäre aus. Record date ist der 16. August 2022.

Auf das Jahr gerechnet werden 0,92 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau von 54,41 US-Dollar (Stand: 29. Juli 2022) einer Dividendenrendite von 1,69 Prozent. Seit 26 Jahren wird die Dividende jedes Jahr angehoben. Seit 66 Jahren zahlt das Unternehmen bereits eine Quartalsdividende aus.

Im Jahr 1915 begann Donaldson als Dreimannwerkstatt, die einfache Luftreiniger für Landwirtschaftstraktoren herstellte. Heute ist Donaldson ein Anbieter von Filtrationssystemen mit über 12.600 Mitarbeitern. Im dritten Quartal (30. April) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 83 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 84,4 Mio. US-Dollar). Der Umsatz betrug 853,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 765 Mio. US-Dollar).

Die Aktie des Konzerns liegt an der Wall Street seit Anfang des Jahres mit 8,18 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 6,72 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. Juli 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de