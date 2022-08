DGAP-News: nova funds GmbH: Gesundheitsaktienfonds nova Steady HealthCare offiziell als nachhaltiges Investment klassifiziert

DGAP-News: nova funds GmbH / Schlagwort(e): Fonds/ESG

nova funds GmbH: Gesundheitsaktienfonds nova Steady HealthCare offiziell als nachhaltiges Investment klassifiziert



09.08.2022 / 09:30

Pressemitteilung Gesundheitsaktienfonds nova Steady HealthCare offiziell als nachhaltiges Investment klassifiziert München, 9. August 2022 – Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Fondsboutique und Investmentberatung nova funds GmbH (nova) gab heute bekannt, dass der Gesundheitsaktienfonds nova Steady HealthCare (nova SHC) seit 2. August 2022 Artikel 2, Ziffer 7c der MiFiD-2-Richtlinie entspricht und somit als nachhaltiges Investment klassifiziert ist (so genannter „Artikel 8-plus“-Fonds). Diese Klassifikation macht nova SHC zu einem der ersten nachhaltigen Gesundheitsaktienfonds laut MiFiD-2-Definition. Sie bestätigt, dass der Fonds bei der Auswahl seiner Investitionen Nachhaltigkeitsfaktoren („Principle Adverse Impacts“) berücksichtigt, insbesondere CO2-Fußabdruck, Biodiversität, die Grundsätze des UN Global Compact und die OECD-Leitlinie für multinationale Unternehmen. Außerdem meidet der Gesundheitsaktienfonds grundsätzlich Investitionen in Hersteller und Händler von geächteten als auch von nicht-geächteten Waffen. Selbstverständlich ist der Fonds auch weiterhin ein ESG-Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung, die im März 2021 in Kraft getreten ist (siehe Pressemitteilung vom 28. April 2021). Dr. Andreas Bischof, Geschäftsführer und Gründer von nova, kommentierte: „Nachhaltigkeitsanalysen sind fester Bestandteil unserer Anlageprozesse, um sicherzustellen, dass der Fonds nova SHC nur in Aktien von besonders nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen investiert. Wir freuen uns sehr, dass die Nachhaltigkeit der Anlagestrategie jetzt nicht mehr nur Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung entspricht, sondern zusätzlich auch der MiFiD-2-Richtlinie. Somit können Anlageberater auch ihren nachhaltigkeitsorientierten Kunden den Fonds nova SHC als Anlageinstrument empfehlen.“ Renommierte internationale Ratingagenturen wie MSCI oder Morningstar bewerten nova SHC aktuell mit den ESG-Noten „A“ bzw. 4 von 5 Globen. Diese Auszeichnungen bestätigen die Ambition des Fonds, den Anlegern Strategien anzubieten, die einen echten Mehrwert liefern. Darüber hinaus wird nova SHC seit 2019 von der Axxion S.A. klimaneutral administriert. Weitere Informationen sowie börsentäglich aktualisierte Factsheets zum Fonds nova Steady HealthCare finden sich auf www.novafunds.biz/fonds . Über nova funds

Die nova funds GmbH mit Sitz in München ist eine bankenunabhängige Fondsinitiatorin und Investmentberatung mit exklusivem Fokus auf den globalen Gesundheitssektor. nova funds konzipiert, initiiert und berät neuartige, originelle und mehrwertgenerierende Finanzprodukte. Das Akronym "nova" (new original value-added) reflektiert diese Ambition. Darüber hinaus berät nova funds professionelle Anleger hinsichtlich ihrer Investmentstrategie im Gesundheitssektor.



Die beiden Geschäftsführer Dr. Andreas Bischof und Oliver Kämmerer, zwei Experten mit jeweils mehr als 23 Jahren komplementärer Erfahrung mit Gesundheitsaktien auf Buy- und Sell-Side, führen das Unternehmen. Der Molekularbiologe Dr. Bischof, zuvor bei Allianz Global Investors tätig als Investment Manager für eines der weltgrößten Aktienportfolios im Gesundheitsbereich (mit einem Volumen von über EUR 1 Mrd.), erzielte dort mit einer risikoaversen Investmentstrategie über Jahre hinweg sehr attraktive Überrenditen, sowohl gegenüber dem Sektorindex, als auch gegenüber dem breiten Marktindex. Der Ökonom Oliver Kämmerer leitete zuletzt die europäische Aktienanalyse und die Sektoranalyse Healthcare bei der West LB. In diesen Funktionen war er unter anderem für die Alpha-Generierung der Aktienempfehlungen verantwortlich. Kontakt

Dr. Andreas Bischof

T +49-89-228435910

info@novafunds.biz

www.novafunds.biz Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler), der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher) sowie im Internet unter www.axxion.lu und unter www.novafunds.biz erhältlich. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernehmen weder die nova funds GmbH noch die Axxion S.A. eine Gewähr. Änderungen vorbehalten.

