Werbung ausblenden

EQS-AFR: AIXTRON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AIXTRON SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
AIXTRON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

11.09.2025 / 10:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AIXTRON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.aixtron.com/en/investors/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.aixtron.com/en/investors/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.aixtron.com/en/investors/publications

11.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AIXTRON SE
Dornkaulstraße 2
52134 Herzogenrath
Deutschland
Internet:www.aixtron.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2195702 11.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aixtron

Das könnte dich auch interessieren

SAP unter den Gewinnern
Oracle strahlt mit KI-Ausblick positiv abgestern, 12:33 Uhr · dpa-AFX
Oracle strahlt mit KI-Ausblick positiv ab
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bezahldienstleister glänzt beim IPO
15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental dagestern, 10:09 Uhr · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden