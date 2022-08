NOV hält die Dividende stabil

Der amerikanische Energiekonzern NOV Inc. (ISIN: US62955J1034, NYSE: NOV) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,05 US-Dollar ausschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 30. September 2022 (Record date: 16. September 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,20 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 17,55 US-Dollar (Stand: 17. August 2022) einer Dividendenrendite von 1,14 Prozent. Im November 2021 nahm National Oilwell Varco (NOV) die vierteljährliche Dividendenzahlung wieder auf (0,05 US-Dollar), nachdem diese im Frühjahr 2020 ausgesetzt wurde.

Die Ursprünge von NOV gehen auf das Jahr 1862 zurück. Der heutige Konzern entstand im Jahr 2005 durch die Fusion von National Oilwell und Varco. Das Unternehmen ist im Bereich Erdölexploration und Ölfeldservice tätig. Im zweiten Quartal (30. Juni) 2022 betrug der Umsatz 1,73 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,42 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Juli 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 69 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 26 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 29,52 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 6,88 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. August 2022).

Redaktion MyDividends.de