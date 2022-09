Brady steigert die Dividende das 37. Jahr in Folge

Der amerikanische Dienstleister Brady Corporation (ISIN: US1046741062, NYSE: BRC) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,23 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Die Auszahlung erfolgt am 28. Oktober 2022 (Record day: 7. Oktober 2022). Gegenüber dem Vorquartal (0,225 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 2,2 Prozent. Es ist die 37. jährliche Anhebung der Dividende in Folge.

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit künftig 0,92 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 46,30 US-Dollar (Stand: 1. September 2022) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,99 Prozent.

Die Brady Corporation wurde 1914 gegründet und ist ein Anbieter von Kennzeichnungs- und Arbeitssicherheitslösungen für Gebäude, Produkte und Personen. Zum Portfolio gehören Etikettenlösungen, Schilder oder auch Sicherheitsgeräte. Der Konzern hat seinen Firmensitz in Milwaukee und beschäftigt rund 5.700 Mitarbeiter. Im vierten Quartal (31. Juli) des Fiskaljahres 2022 lagen die Umsätze des Unternehmens bei 323,98 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 306,13 Mio. US-Dollar), wie am 1. September 2022 mitgeteilt wurde. Der Gewinn betrug 41,06 Mio. US-Dollar nach 28,03 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 ein Minus von 14,10 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 2,34 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. September 2022).

Redaktion MyDividends.de