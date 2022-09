BARRICK GOLD - Wie tief kann es bei der Goldminenaktie noch gehen?

Barrick Gold Corp. - WKN: 870450 - ISIN: CA0679011084 - Kurs: 15,046 € (XETRA)

Edelmetalle und insbesondere Minenaktien haben seit Monaten einen schweren Stand. Neben den steigenden Zinsen macht den Anlegern vor allen Dingen der starke USD zu schaffen, der von Hoch zu Hoch eilt. Die Aktie von Newmont Mining bekommt seit der Short-Analyse im Juli keinen Fuß mehr auf den Boden. In den Wunschanalysenvideos musste ich auch wiederholt vor Barrick Gold warnen, zumindest technisch. Wie sieht diese Minenaktie aktuell kurz- bis mittelfristig aus?

Charts zu den Werten im Artikel Barrick Gold

Zahlreiche Verkaufssignale

In der Vergangenheit gab es hier gleich mehrere Warn- bzw. Verkaufssignale. So wog der Bruch zweier wichtiger Aufwärtstrendlinien wie auch der Unterstützung um 17,57 USD schwer. Auch ist die Aktie des Goldproduzenten aus einem Abwärtstrendkanal herausgefallen. Mit dem bisherigen Jahrestief bei 14,53 USD ist ein Großteil des ableitbaren Abwärtspotenzials aber schon abgefrühstückt worden. Hier liegt auch ein Zwischenhoch aus dem Jahr 2019. Etwas darunter lässt sich um 14,10 USD eine Unterstützungszone einzeichnen, die der Wert im Idealfall in den kommenden Wochen noch ansteuert. Dort müssen die nächsten Kursmuster ausgewertet werden.

Sollte auch der Kursbereich um 14,10 EUR zu keiner Bodenbildung führen, wären weitere Abgaben in Richtung 12,65 USD zu erwarten. Dort liegt das Coronacrashtief. Erholungen treffen in Form der Trendkanalunterkante auf Widerstand. Erst über dem Hoch bei 16,88 USD wäre die vorherrschende Abwärtsbewegung unterbrochen.

Fazit: Im Idealfall markiert die Aktie von Barrick Gold demnächst noch weitere Tiefs und testet den Unterstützungsbereich um 14,00 USD. Dort können Reboundtrader nach Stabilisierungansätzen Ausschau halten.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 11,99 11,72 12,00 Ergebnis je Aktie in USD 1,16 1,01 1,03 KGV 13 15 14 Dividende je Aktie in USD 0,37 0,68 0,70 Dividendenrendite 2,49 % 4,59 % 4,72 % *e = erwartet

Barrick Gold-Aktie (Wochenchart)

Werbung

Liebe Traderinnen und Trader,

vor einigen Wochen haben wir Sie darüber informiert, dass wir Guidants PROmax für Sie noch besser gemacht haben, damit Sie noch informierter an den Börsen agieren können: neue Strategie- und Themen-Depots, noch mehr Trading-Ideen & natürlich weiterhin reger Austausch mit der Community & unseren Experten.

Machen Sie sich selbst ein Bild von den Optimierungen im Paket. Buchen Sie jetzt das 3-Monatsabo und wir schenken Ihnen einen Monat. Mit dem Rabattcode MOREMAX sparen Sie 33 %*. Guidants PROmax jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)