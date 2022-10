Die Chance, auf die man bei der Fielmann-Aktie lange warten musste!

Die Fielmann-Aktie (WKN: 577220) ist in den vergangenen Wochen und Monaten nicht erfolgreich gewesen. Der Anteilsschein fiel sogar von 57,80 Euro zum Jahresanfang auf 32,96 Euro zum Ende des Monats September. Ein Minus von fast 43 % zeigt, dass die vermeintlich defensive Klasse der Optikerkette nicht in bestechender Top-Form ist.

Allerdings drehe ich den Spieß gerne um: Bei der Fielmann-Aktie sehe ich im Moment eher eine einmalige Chance, auf die man lange warten musste. Blicken wir auf die fundamentale Bewertung im Detail und das, was die Aktie so spannend macht. Im Endeffekt sehe ich trotzdem Konsumgüter, die zumindest nicht so zyklisch sind, dass sich die Verbraucher den Luxus leisten können, auf sie zu verzichten.

Fielmann-Aktie: Das Geschäftsmodell im Blick!

Bei der Fielmann-Aktie geht es um Brillen und andere Sehhilfen wie Kontaktlisten. Das relativ junge Management rund um CEO Marc Fielmann arbeitet derzeit unter anderem an einer Digitalisierungsoffensive. Aber auch die regionale Expansion und das Erobern neuer Märkte innerhalb Europas stehen im Zentrum. Neben Sehhilfen gibt es außerdem noch Hörgeräte und Akustik-Lösungen als Nebengeschäft. Beides bildet eines: Den „Luxus“, die eigenen Sinne messerscharf zu lassen.

Vielleicht können Verbraucher in einzelnen Jahren die Anschaffung einer Brille verschieben. So wie jetzt, in Zeiten von Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten. Aber wenn die Augen konsequent schlechter werden, dürften die Verbraucher aus der Notwendigkeit heraus wieder kaufen. Für mich ist das die Basis für stete, zeitlose Umsätze. Schließlich steckt hinter Fielmann die führende Optikerkette in der DACH-Region, die sich in Europa konsequent ausbreitet.

Derzeit schaut der Markt kurzfristig-orientiert auf die Fielmann-Aktie. Dass es im Jahr 2022 kein Wachstum geben soll, sondern bestenfalls Ergebnisstagnation, führte zu dem Abverkauf. Dadurch sieht der breite Markt nicht die Value-Wette hinter der Aktie. Mit 4,5 % Dividendenrendite, einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 8 auf Basis der 2021er-Zahlen und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,5 auf Basis der 2021er-Zahlen ist die Bewertung ziemlich preiswert. Für ein Familienunternehmen, das in einem eigentlich defensiven Markt agiert, ist das eine ziemlich günstige Chance.

Interessante Bewertung!

Bei der Fielmann-Aktie ist die Bewertung ziemlich interessant. Foolishe Investoren sollten sich fragen, wie stabil das Geschäftsmodell ist. Ich wittere langfristig orientiert eher die Chance, dass der Markt kurzfristig orientiert übertreibt, anstatt dass es ernsthafte existenzielle Probleme gibt. Oder zyklische Probleme, die nicht eingepreist sind.

Werbung

Letztlich ist es deine Entscheidung. Aber wann haben wir das letzte Mal die Fielmann-Aktie mit 4,5 % Dividendenrendite gesehen? Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern.

Der Artikel Die Chance, auf die man bei der Fielmann-Aktie lange warten musste! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Fielmann. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022