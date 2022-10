EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / adidas AG: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 1-3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 19. Zwischenmeldung

adidas AG: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 1-3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 –

19. Zwischenmeldung Die adidas AG gab den Beginn und die Fortsetzung eines Aktienrückkaufsprogramms zur Rückgabe der Barerlöse aus der Reebok Veräußerung an die Aktionär*innen (das "Aktienrückkaufprogramm") durch Mitteilungen gemäß Art. 2 Abs. 1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 am 14. März, 16. Mai und 5. September 2022 bekannt. Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die volumengewichteten Durchschnittskurse betragen in der 19. Erwerbswoche wie folgt: Datum Aggregiertes Volumen in Stück Handelsplatz Volumengewichteter

Durchschnittskurs in (EUR)1) 10/10/2022 93.244 XETR 116,2497 Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen. Das Aktienrückkaufprogramm wurde am 10. Oktober 2022 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 14. März bis 10. Oktober 2022 zurückerworbenen Aktien beträgt 8.978.138. Dies entspricht 4,67 % des Grundkapitals. Der durchschnittliche Kaufpreis an der Börse betrug ca. € 167,07. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von ca. € 1,5 Mrd. (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft. Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1-3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind unter http://www.adidas-group.com/s/aktienrueckkauf abrufbar. adidas AG

