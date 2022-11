Yum China zahlt unveränderte Dividende an die Investoren

Die Restaurantkette Yum China Holdings, Inc. (ISIN: US98850P1093, NYSE: YUMC) will eine Quartalsdividende in Höhe von 12 US-Cents an die Aktionäre ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 20. Dezember 2022 (Record date: 29. November 2022).

Das Unternehmen schüttet auf das Gesamtjahr gerechnet 0,48 US-Dollar aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 43,06 US-Dollar (Stand: 1. November 2022) einer Dividendenrendite von 1,11 Prozent. Im Dezember 2017 wurde erstmals eine Quartalsdividende in Höhe von 10 US-Cents an die Aktionäre ausbezahlt.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 stiegen die Umsätze von 2,31 Mrd. US-Dollar auf 2,69 Mrd. US-Dollar. Der Ertrag kletterte von 104 Mio. US-Dollar auf 206 Mio. US-Dollar, wie am Dienstag weiter mitgeteilt wurde. Im Oktober waren rund 1.400 Läden aufgrund von Covid-19-Maßnahmen entweder zeitweise geschlossen oder boten nur Abhol- und Lieferservices. Es wurden im dritten Quartal 239 neue Restaurants eröffnet. Insgesamt betrieb Yum China Holdings 12.409 Läden zum 30. September 2022.

Im Jahr 2016 erfolgte bei der amerikanischen Muttergesellschaft Yum Brands die Abspaltung des China-Geschäfts. Yum China Holdings wird seit dem 1. November 2016 als eigenständige Firma an der New York Stock Exchange gehandelt. Die Yum China Holdings, Inc. ist die größte Restaurantkette in China. Im Jahr 1987 wurde in China der erste Laden in Beijing eröffnet. Der Konzern betreibt Restaurants unter den Namen KFC (Kentucky Fried Chicken), Pizza Hut und Taco Bell.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 13,60 Prozent im Minus (Stand: 1. November 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 17,35 Mrd. US-Dollar.

