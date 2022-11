Chefwechsel überstrahlt Adidas-Quartalsbilanz

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Im Licht eines spektakulären Wechsels an der Konzernspitze wird der Sportartikelhersteller Adidas am Mittwoch (10.00 Uhr) seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekanntgeben. Es ist die letzte Zahlenvorlage für den bisherigen Konzernchef Kasper Rorsted, der bereits Ende der Woche Adidas verlassen wird. Am 1. Januar übernimmt der bisherige Puma-Vorstandschef Björn Gulden. Die Wochen bis dahin überbrückt Finanzvorstand Harm Ohlmeyer am Adidas-Ruder.

Adidas war zuletzt in unruhiges Fahrwasser geraten - vor allem wegen erheblicher Einbrüche im China-Geschäft. Für Schlagzeilen hatte auch die Auflösung der äußerst lukrativen Zusammenarbeit mit dem US-Rapper Kanye West gesorgt. Der Schritt kostet Adidas einen Gewinnbeitrag von 250 Millionen Euro. Er war nötig geworden, nachdem sich West wiederholt antisemitisch geäußert hatten. Adidas hatte mit ihm eine eigene Linie von Schuhen und Bekleidung auf dem Markt./dm/DP/he