Trotz Erholung: Diese Software-Aktie steht vor dem nächsten Rücksetzer

In diesem Nasdaq-100-Wert zeigt sich aktuell eine interessante Tradingchance mit attraktivem Chancen-Risiko-Verhältnis. Das Risiko lässt sich klar begrenzen, während das Gewinnpotenzial kurz- und mittelfristig attraktiv wirkt.

Wochenchart: Abverkauf nach GTA-Nachricht

Take-Two Interactive ist ein führender Entwickler und Publisher von Videospielen mit Sitz in den USA. Das Unternehmen produziert und vertreibt bekannte Spielereihen, darunter „Grand Theft Auto“, „Red Dead Redemption“ und „NBA 2K“.

Am 7. November verkündete das Unternehmen die erneute Verschiebung der Veröffentlichung des Blockbuster-Spiels "Grand Theft Auto VI" auf den 19. November 2026, nachdem das Spiel ursprünglich für dieses Jahr geplant war. Das sorgte für einen ordentlichen Abverkauf in der Aktie unter dem vierthöchsten Wochenumsatz des bisherigen Kalenderjahres (Pfeil schwarz). In den vergangenen fünf Wochen konnte sich der Titel dann allerdings wieder deutlich erholen.

Quelle: Tradingview

Tageschart: Technische Erholung im Abwärtstrend

Die Erholung der vergangenen fünf Wochen ausgehend vom viel beachteten EMA200 im Tageschart (blau im Chart unten) glich den kompletten Kursrutsch vom 7. November aus und bietet risikobewussten antizyklisch orientierten Marktteilnehmern nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit auf der Shortseite.

Der Supertrend-Indikator im Tageschart (rote Linie) befindet sich aktuell im Abwärtsmodus, daran konnte auch die Erholung der vergangenen fünf Wochen nichts ändern - entsprechend kommen Longpositionen aktuell nicht in Frage.

Der Supertrend-Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug, das vor allem Trader nutzen, um Trends und potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale zu erkennen. Er basiert auf dem Average True Range (ATR) und wird über oder unter dem Kurs angezeigt: liegt er unter dem Kurs, signalisiert das einen Aufwärtstrend, liegt er darüber, einen Abwärtstrend. Der Indikator passt sich der Volatilität an, wodurch Trendwechsel früh erkannt werden können. Wichtig ist er, weil er die Marktbewegung klar visualisiert, einfache Handelssignale liefert und gleichzeitig als dynamische Stop-Loss-Linie genutzt werden kann.

Antizyklisch orientierten Tradern bietet sich hier knapp unterhalb des wichtigen Horizontalwiderstands (Linie schwarz) um 250 Dollar eine attraktive Verkaufsmöglichkeit mit klar definiertem Risiko: So lange der Supertrend-Indikator kein neues Kaufsignal generiert - das wäre bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 253,36 Dollar der Fall - wird für die kommenden Tage und Wochen tendenziell ein erneuter Rücksetzer in Richtung des EMA200 im Tageschart um 230 Dollar präferiert aus charttechnischer Sicht.

Sollte dieser gleitende Durchschnitt unterboten werden wäre sogar ein größerer Rücksetzer in den Bereich 214 bis 216 Dollar drin. Damit ergibt sich im Minimum ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 auf der Shortseite.

Quelle: Tradingview

Umsetzen lässt sich das präferierte Szenario fallender Kurse etwa mit einem Knock-Out-Zertifikat (KO-Zertifikat). Beispielsweise mit dem Turbo Short von J.P. Morgan. Der Basispreis und die KO-Schwelle liegen bei 293,63 Dollar mit unbegrenzter Laufzeit (Prospekt). Der Hebel dieses Derivats beträgt aktuell 4,93 (Stand 11.12.2025). Ein Rückgang von einem Prozent in der Take Two Interactive-Aktie ergäbe also theoretisch derzeit ein Plus von knapp fünf Prozent in diesem Derivat.

Im „Trading-Impuls“ analysiert die Redaktion von onvista einmal in der Woche eine spannende Chartsituation für Trader – und gibt konkrete Tipps für die Umsetzung.

* *Dieser Produkthinweis richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

* Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern, den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.