SHOPIFY - Kaufwelle erreicht wichtige Hürde

Die Shopify-Aktie musste in der Abwärtsbewegung seit November 2021 besonders stark leiden. Noch im November notierte der Wert im Hoch bei 176,29 USD. Danach fiel er auf ein Tief bei 23,63 USD zurück.

Seit Mitte August erholt sich die Aktie sehr stark. Sie durchbrach in der letzten Woche ihren Abwärtstrend seit dem Rekordhoch und schoss an den Widerstand bei 41,37 USD nach oben. Dieser war aber am Freitag eine zu hohe Hürde.

Weiteres Kaufsignal, wenn …

Gelingt der Shopify-Aktie ein Ausbruch über 41,37 USD, dann kann die Rally der letzten Tage und Wochen fortgesetzt werden. Das nächste Ziel wäre das log. 38,2 % Retracement der Abwärtsbewegung ab November. Dieses Retracement liegt bei 50,92 USD. Sollte die Aktie auf dieses Retracement überwinden, dann wäre eine weitere Rally gen 81,81 USD und damit an das log. 61,8 % Retracement möglich.

Idealerweise behauptet sich die Aktie in einer kurzfristigen Konsolidierung über 36,31 USD. Denn ein Rückfall darunter könnte weitere Abgaben bis 30,90 USD oder sogar 36,63 USD provozieren.

Fazit: Die Aktie des Anbieters von Software für Onlineshops steht kurz vor einem weiteren Kaufsignal. Aber noch gibt es dieses Signal nicht.

