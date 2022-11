Deutsche-Bank-Chef warnt vor Abhängigkeit von ausländischen Banken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing warnt vor dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Finanzindustrie.

Die Finanzierung der Transformation brauche einen dringenden Kurswechsel, wenn Europas Zukunft nicht in erster Linie von ausländischen Banken abhängig sein will, sagte Sewing am Freitag auf der European Banking Conference (EBC) in Frankfurt - ein jährliches Treffen von Notenbanker und Finanzmanager. "Keiner sollte diese Gefahr auf die leichte Schulter nehmen", warnte Sewing.

Die Regulierung nach der Finanzkrise habe sich zu viel auf Stabilität und Verbraucherschutz und zu wenig auf Wettbewerbsfähigkeit und Gewinne fokussiert. "Es wird immer klarer, dass der aktuelle Regulierungsrahmen wenig für die Stärkung der Banken tut", sagte Sewing. "Meine Sorge ist, dass das Pendel zu weit ausschlagen wird."

Der Deutsche-Bank-Chef schlug für Europa eine "Agenda 2030" vor, bei der die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und der Finanzbranche gestärkt werden soll. "Europa wird ihre Führungsrolle in der Finanzierung der Nachhaltigkeit verlieren, wenn die Regulierung so weitergeführt wird", sagte Sewing. Der Region fehle es an Kapital und an Finanzierungsstrukturen, um diese Aufgabe alleine zu bewältigen.

