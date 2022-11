EQS-News: Medios AG präsentiert Wachstumsstrategie und verkündet Mittelfristziele auf dem Capital Markets Day 2022

EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

Medios AG präsentiert Wachstumsstrategie und verkündet Mittelfristziele auf dem Capital Markets Day 2022



24.11.2022 / 08:00 CET/CEST

Medios AG präsentiert Wachstumsstrategie und verkündet Mittelfristziele auf dem Capital Markets Day 2022

Stärkung des Kerngeschäfts in Deutschland

Expansion des Herstellungsgeschäfts in weitere europäische Länder geplant

Ausbau des Segments Patientenindividuelle Therapien durch Einstieg in die Herstellung von personalisierter Medizin (u. a. RNA-, Gen- und Zelltherapien)

Mittelfristige Ziele: Umsatzwachstum auf mehr als 2 Mrd. € und EBITDA-pre1-Marge im mittleren einstelligen Bereich

Berlin, 24. November 2022 – Die Medios AG („Medios“), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, präsentiert auf dem heutigen Capital Markets Day die angepasste Wachstumsstrategie des Unternehmens sowie den entsprechenden mittelfristigen Ausblick. Die Strategie steht im Einklang mit der Mission von Medios, regionale Versorgungsnetzwerke aufzubauen, um die beste flächendeckende Versorgung von Patienten zu erreichen und umfasst drei Wachstumsstränge: Neben der Stärkung des Kerngeschäfts in Deutschland beabsichtigt das Unternehmen die Expansion der Arzneimittelherstellung ins europäische Ausland und plant eine weitere Diversifizierung des Geschäftsmodells durch den Einstieg in die Herstellung von personalisierter Medizin.



Neben der Präsentation der angepassten Strategie verkündet Medios auf dem Capital Markets Day erstmals auch mittelfristige Ziele. So will das Unternehmen insbesondere seinen Marktanteil im Bereich der patientenindividuellen Therapien weiter ausbauen und die Profitabilität erhöhen: Mittelfristig strebt Medios einen Konzernumsatz von mehr als 2 Mrd. € (2021: 1,4 Mrd. €) sowie eine EBITDA-pre1-Marge im mittleren einstelligen Bereich (2021: 2,8 %) an.



Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: „Durch unsere große Expertise und die führende Marktposition im Bereich Specialty Pharma in Deutschland sind wir bestens für weiteres Wachstum positioniert –hierzulande, aber auch durch Internationalisierung und Diversifizierung. Die geplante Expansion ins europäische Ausland und der Einstieg in den zukunftsweisenden Markt für personalisierte Medizin sind die nächsten logischen Schritte auf unserem Wachstumspfad.“



Zur Stärkung des Kerngeschäfts hatte Medios bereits in den letzten Jahren zahlreiche Wachstumsmaßnahmen umgesetzt. So erweiterte das Unternehmen u. a. seine Herstellungskapazitäten durch verschiedene Akquisitionen sowie durch das erst kürzlich eröffnete neue GMP (Good Manufacturing Practice)-Labor in Berlin signifikant auf bis zu 600.000 Zubereitungen pro Jahr. Damit verfügt Medios über eine starke Basis für den weiteren Ausbau der führenden Marktposition in Deutschland. Entsprechend könnten weitere Labore zur Optimierung der deutschlandweiten Abdeckung aufgebaut bzw. erworben werden.



Um weitere Wachstumschancen zu nutzen, plant die Medios-Gruppe künftig auch die Expansion ins europäische Ausland. So sieht das Unternehmen den Zukauf von Laboren in ausgewählten Ländern vor, um auch dort patientenindividuelle Therapien herzustellen. Priorisiert sind wachsende Märkte mit attraktiven Margen und einem interessanten regulatorischen Umfeld: Das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Belgien und die Schweiz. Damit beabsichtigt Medios nicht nur Margenverbesserungspotenziale zu erschließen, sondern auch seine Marktposition weiter zu stärken und gleichzeitig die Kunden- und Regulierungslandschaft zu diversifizieren.



Im Rahmen der angepassten Strategie plant die Medios AG zudem, Wachstumsmöglichkeiten entlang der pharmazeutischen Wertschöpfungskette zu nutzen. So wird die Unternehmensgruppe ihr Produktangebot im Segment Patientenindividuelle Therapien ausbauen, indem die Herstellung von individualisierter Medizin um personalisierte Medizin erweitert wird. Zu dieser zukunftsweisenden Produktgruppe zählen insbesondere innovative RNA-, Gen- und Zelltherapien. Der Markt für personalisierte Therapien wird im Gesamtjahr 2022 ein weltweites Volumen von schätzungsweise 13 Mrd. € umfassen; bis zum Jahr 2025 soll sich das Marktvolumen mehr als verdoppeln.2



Die Herstellung von Arzneimitteln für personalisierte Therapien stellt für Medios eine hochattraktive Marktchance dar, die im Einklang mit den Stärken des Unternehmens steht. So verfügt die Medios AG über eine bedeutende Expertise im Bereich der Herstellung patientenindividueller Therapien und kann dank seines großen Netzwerks an GMP-Laboren eine optimale, schnelle und flächendeckende Versorgung von Patienten sicherstellen. Dies ist insbesondere bei der Bereitstellung von Arzneimitteln für personalisierte Therapien von großer Bedeutung. Zudem ist Medios als Marktführer im Bereich Specialty Pharma in Deutschland seit vielen Jahren als zuverlässiger Partner für die Pharmaindustrie bezüglich der effizienten Versorgung mit hochwertigen Arzneimitteln in der Branche etabliert.



Der Verabschiedung der angepassten Strategie ging ein umfangreicher Prozess voraus. Nach einer Analyse der relevanten Märkte hatte Medios dabei mögliche Wachstumschancen geprüft und strategisch relevante Prioritäten festgelegt.



1 EBITDA ist definiert als Periodenergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen und M&A-Aktivitäten.

Über Medios AG

Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX gelistet. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).



www.medios.ag



Kontakt

Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations, ESG Communications

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

c.nickolaus@medios.ag



www.medios.ag



Anna Höffken

Senior Consultant Investor & Public Relations

Kirchhoff Consult AG

Borselstraße 20 | 22765 Hamburg

T +49 40 609 186 34

anna.hoeffken@kirchhoff.de



www.kirchhoff.de



Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel.