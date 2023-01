JOST WERKE - Aktie sieht bullisch aus

JOST Werke AG - WKN: JST400 - ISIN: DE000JST4000 - Kurs: 53,200 € (XETRA)

Nach dem Allzeithoch bei 57,80 EUR aus dem Mai 2021 korrigierte die Aktie von Jost Werke ausführlich. Erst bei 34,05 EUR stoppte die Abwärtsbewegung. Anschließend setzte eine Bodenbildung ein, die mit dem Ausbruch über 45,10 EUR im November 2022 vollendet wurde. Aus dieser Bodenbildung ergibt sich ein rechnerisches Ziel bei 59,73 EUR und damit knapp über dem bisherigen Allzeithoch.

Am 29. November durchbrach der Wert seinen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und setzte nach einem Hoch bei 54,90 EUR auf diesen zurück. Seit einigen Tagen löst sich die Aktie langsam von diesem Trend.

Kaufwelle läuft

Die Aktie von Jost Werke könnte in Kürze auf ein neues Allzeithoch ausbrechen und in Richtung 59,73 EUR ansteigen. Etabliert sich der Wert auch über dem alten Allzeithoch, könnte es später sogar zu weiteren Gewinnen in Richtung 79,50 EUR kommen.

Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom 16. Dezember bei 50,30 EUR abfallen, wäre eine Ausdehnung der aktuellen Konsolidierung zu erwarten. In diesem Fall könnte der Aktienkurs auf den Boden zurückfallen, was Kurse um 45,10 EUR bedeuten würde.

Fazit: Das Chartbild der Aktie des LKW-Zulieferers macht einen bullischen Eindruck. Zunächst ist das Potenzial zwar begrenzt, aber die Chance auf mehr besteht.

JOST Werke AG

