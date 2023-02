EQS-News: Plus X Award 2023: Gigaset zum dritten Mal in Folge als Fachhandelsmarke des Jahres ausgezeichnet

EQS-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Plus X Award 2023: Gigaset zum dritten Mal in Folge als Fachhandelsmarke des Jahres ausgezeichnet



01.02.2023 / 16:37 CET/CEST

Pressemeldung

München, 01. Februar 2023

Plus X Award 2023: Gigaset zum dritten Mal in Folge als Fachhandelsmarke des Jahres ausgezeichnet In diesem Jahr wird Gigaset zum dritten Mal in Folge vom renommierten Plus X Award zur „Fachhandelsmarke des Jahres“ ausgezeichnet und ist somit ein vertrauensvoller Partner für den Telekommunikations-Fachhandel. Das Traditionsunternehmen ist Europas Nummer 1 für DECT-Telefonie und eine der bekanntesten Telekommunikationsmarken weltweit. In über 50 Ländern schätzen Privat- und Geschäftskunden gleichermaßen Qualität, Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit der Produkte des Unternehmens. Der jahrzehntelange Erfolg von Gigaset wäre ohne eine enge Partnerschaft mit dem Fachhandel nicht möglich. Der Plus X Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Es werden traditionell Gütesiegel in sieben etablierten Kategorien vergeben: Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie. In regelmäßigen Abständen werden zudem Sonderauszeichnungen ausgelobt, um auf besondere Leistungen von Marken und Unternehmen aufmerksam zu machen. Eine davon ist die „Fachhandelsmarke des Jahres“. Die Auszeichnung basiert auf einer deutschlandweiten Umfrage, in deren Rahmen der Plus X Award den Fachhandel aufruft, für die favorisierte Marke abzustimmen. Gigaset auch in 2023 Vorzeigepartner des Fachhandels

Mit der Sonderauszeichnung „Fachhandelsmarke des Jahres“ würdigt der Plus X Award Unternehmen, die sich mit Blick auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit in besonderem Maße verdient gemacht haben. Gigaset hat den Handel mit Schulungsprogrammen, Webinaren, Informationsmaterial, verschiedenen Videoformaten, bei Events und mit zahlreichenden absatzfördernden Maßnahmen unterstützt. Fachhandel als wichtige Schnittstelle zwischen Kunden und Gigaset

„Der Fachhandel hat weiterhin eine sehr große Bedeutung für Gigaset“, so Clemens Lapawczyk, VP Sales Germany bei Gigaset. „Gerade für vielschichtige Projekte im B2B-Bereich oder bei komplexen Produkten ist der Fachhandel ein sehr wichtiger Vertriebskanal. Der Fachhandel stellt die Schnittstelle zwischen Hersteller und Kunde dar und dient durch kompetente Beratung als wertvolle Hilfestellung bei der Kaufentscheidung des Kunden. Das wissen wir zu schätzen und legen deshalb einen so großen Wert auf ein gutes partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Händlern. Der persönliche Kontakt und der Austausch über Produkte, Strategien, Visionen und deren Umsetzung zwischen Gigaset und dem Fachhandel werden auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil des gemeinsamen Erfolges sein.“ Die enge Zusammenarbeit von Gigaset und Fachhandel gewinnt deshalb – ungeachtet von eCommerce und Digitalisierung – weiterhin an Bedeutung, um Kunden eine optimale Lösung anzubieten und komplexe Unified Communications Projekte im B2B-Bereich zu begleiten. „Wir sind sehr stolz, dass wir in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge als beste Fachhandelsmarke des Jahres wahrgenommen werden. Es ist eine Auszeichnung durch unsere Handelspartner und damit seit Jahren eine sehr wichtige Rückmeldung an uns“, so Clemens Lapawczyk weiter. „Die Auszeichnung zeigt, dass Gigaset, bzw. alle Mitarbeitenden im Vertrieb, sehr verantwortungsvoll und partnerschaftlich mit dem Handel und dem Handwerk zusammengearbeitet haben, worauf wir sehr stolz sind!“ Donat Brandt, Präsident des PLUS X AWARD: „Die umfassende Digitalisierung und Vernetzung unserer Gesellschaft ermöglicht Kunden den Kauf von Produkten aus der ganzen Welt, ohne auf umfassende persönliche Beratung zurückgreifen zu können. Der Fernhandel birgt für Kunden daher eine ausschlaggebende Gefahr: Fehlkäufe. Orientierungslos tätigt der Endverbraucher im Fernhandel Käufe, die aus Unwissenheit oder mangelnder Beratungskompetenz in einem Fehlkauf münden. Sowohl Fachhandel als auch Fachhandwerk sind dazu in der Lage, den Endverbraucher vor eben diesen zu bewahren. Daher sind Stärkung, Schutz und Erhalt dieser Absatzkanäle sowohl für die Industrie als auch den Endverbraucher von höchster Wichtigkeit. Aus diesem Grund erhalten Marken, die die Bedeutung des Fachhandels und des Fachhandwerks verinnerlicht haben und schützen, die Sonderauszeichnung zur Fachhandels- und Fachhandwerksmarke.“ Das Gigaset Vertriebs-Konzept

Neben der breiten Verfügbarkeit von B2C-Produkten in etablierten Online- und Retail-Kanälen, vertreibt Gigaset sein B2B-Portfolio über ein Netzwerk qualifizierter Partner – dazu gehören IT- und Telekommunikationsanbieter sowie Value Added Reseller (VAR) und Anbieter für Unternehmenssysteme. Die Partner beraten, verkaufen und installieren die Lösungen von Gigaset Professional und bieten Kunden weitere Dienste an. Weitere Informationen zu den B2B-Partnern von Gigaset finden sich hier.

Gigaset ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert auch international mit rund 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in über 50 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten ferner ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Lösungen für Sicherheit, Komfort, Energiemanagement und Pflege sowie DECT-IP-basierte stationäre und mobile Telefonielösungen sowie Single- und Multizellen für kleine, mittelständische und Enterprise-Unternehmen. Folgen Sie uns auf: Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter | YouTube | Blog | Xing | LinkedIn

Besuchen Sie unsere Homepage: www.gigaset.com

